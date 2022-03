Feroz pelea de padres en Nordelta: se agarraron a golpes mientras aguardaban que sus hijos salieran de la escuela

Padres a las piñas en la puerta de un colegio de Nordelta

Bajo una intensa lluvia, a la vista de todos y poco tiempo antes de que sus hijos salieran de la escuela. Ante ese contexto, dos padres protagonizaron una escandalosa pelea a trompadas en la puerta del St. Luke’s College, en el barrio cerrado de Nordelta, partido bonaerense de Tigre, y las imágenes no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales.

El video en cuestión, compartido inicialmente en Twitter por la cuenta @Tschapire, muestra unos pocos segundos del feroz combate entre dos hombres ocurrido el pasado miércoles, y que se originó por causas que aún se desconocen. Lo que sí se supo es que ambos se encontraban haciendo la habitual fila de vehículos para retirar a sus hijos del colegio..

“Se pikó en el San Lucas Nordelta (sic)”, escribió el usuario que compartió la filmación. Al ser consultado por uno de sus seguidores, dijo que la pelea se habría desatado por una “pelea por lugar y colada en salida del colegio” .

@Lulienbsas, una de las usuarias que comentó el video, explicó que esa zona del barrio cerrado suele complicarse para el tránsito en los horarios en los que alumnos y alumnas ingresan y salen del centro educativo. “Que espanto!!! La salida del colegio es súper complicada porque además se junta con una salida de Nordelta. Hacen una cola larga con el apellido pegado en el parabrisas… y supuestamente la seguridad controla. Evidentemente algo falló. Lo peor es que eso lo ven los chicos”, lamentó.

La escena, filmada por un testigo que se encontraba en el interior de un vehículo y justo detrás de donde se estaba desarrollando el enfrentamiento, exhibe el momento exacto en el que los dos hombres intercambian trompadas a mansalva. Uno de ellos, al verse superado por la situación, parece querer abrir la puerta de su camioneta para ponerle fin a la contienda, pero no trascendió si el conflicto continuó o finalizó en ese instante.

Una discusión de tránsito derivó en una violenta pelea entre dos conductores en Nordelta.

A raíz de este escándalo, la Asociación Vecinal de Nordelta (AVN) emitió un comunicado oficial y confirmó que “se estudiarán sanciones” para los involucrados, según consigna el portal Zona Norte Diario.

Suele ocurrir que las zonas donde hay colegios colapsen de vehículos durante los horarios en los que los alumnos entran y salen de los establecimiento, lo cual genera malestar de los padres que acompañan a sus hijos hasta la puerta. Una víctima reciente de la desorganización fue la actriz Juana Repetto, cuando el pasado martes llevaba a su hijo al jardín de infantes. “¡Lo que hace el colegio es una vergüenza! ¡Esto es colectora doble mano! Hace más de diez minutos frenada en la colectora porque toman la calle, las dos manos, la de ida y la de vuelta. Y no pude salir, tuve que ir por otro lado. Y gente del colegio muy mal educada y de muy mal modo me mandan a ir por otro lado”, comenzó escribiendo en sus stories de Instagram.

Luego, en otro posteo, se quejó: “Mínimo ya que toman la colectora y son tan cómodos y no estacionan a una cuadra, una y media o dos y llevan a sus pibes caminando hasta la puerta como hago yo todos los días, aunque eso implique bajar a un bebé desde que nació, en julio o bajo la lluvia, sean amables con el que está yendo por donde le corresponde y dejen pasar, en lugar de faltar el respeto”.

La furia de Juana Repetto contra un conductor que le bloqueó el camino

Indignada por la situación que le había tocado vivir, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto fue más allá y grabó un descargo en primera persona. “Hoy me enojé un montón porque me faltaron el respeto. Todo el año pasado, las pocas que Beli el año pasado, que era recién nacido, y yo iba con él, a veces estaba dormido y para no despertarlo porque lo tengo que poner en la sillita, llegar al colegio, bajarlo, porque yo sí estaciono donde hay lugar y camino hasta dejar a mi hijo, que tiene 5 años, no es de primaria, porque esa es la primaria, no es un jardín de infantes...entonces digo, cualquier niño de seis años puede caminar una cuadra mejor que cualquier niño más pequeño”, expresó con evidente molestia.

En ese mismo video describió, en detalle y por escrito, cómo había sido el episodio: “Todos los colegios son un caos, obvio. Pero toman una mano de colectora con conos para que pasen los autos del colegio. Genial. Además los padres de ese colegio deciden usar la otra mano (contramano) para salir más rápido y no esperar la fila de autos. Estacioná a una cuadra y caminá si no querés esperar la fila, ¿pero cortar colectora? ¿Y encima putear al que va bien? ¿Y si espero callado y sin quejarse diez minutos para pasar? “. En ese sentido, continuó revelando las respuestas que recibió: “Después de estar frenada diez minutos le toqué bocina y le pedí al señor que no avance haciéndole gesto con la mano, así podía pasar. ´Hacé otro camino, flaca´. Un padre. ´No te vas a pelear con todo el mundo, a esta hora es contramano (mintió una señora madre o maestra), andá por otro lado´”.

