Desde esta semana comienza la venta de los primeros autotest de COVID-19

Tras ser aprobados por ANMAT, comienzan a venderse los primeros autotest de coronavirus

Luego de la demora del Gobierno Nacional en aprobar su comercialización, desde esta semana comenzarán a venderse los autotest de COVID-19 en farmacias de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Su distribución comenzó el viernes en el interior del país donde ya se consiguen en algunas ciudades.

Hasta ahora, las pruebas para determinar si una persona tiene COVID-19 se han realizado en centros públicos dependientes de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción. El impacto de la tercera ola de contagios provocó un colapso en los centros de testeo que obligó al Poder Ejecutivo a modificar los criterios para determinar los casos positivos y a agilizar la aprobación de los autotest por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

En efecto, desde este lunes comenzarán a venderse una primera remesa de uno de los cuatro laboratorios autorizados por la ANMAT, cuyo precio oficial de venta es de 1.650 pesos.

En Rosario, donde se encuentra la planta industrial de Wiener, el único laboratorio argentino aprobado para la venta de autotest, llegaron a las droguerías el último viernes y estarán disponibles en las farmacias desde hoy. La Anmat autorizó la venta en el país a otros cinco laboratorios: Abbot, Roche, Vyam Group, Asserca, Jayor y el mencionado Wiener.

“La primera remesa, perteneciente a la marca de un laboratorio chino (Jayor) llegarán el viernes a las droguerías y tras la distribución estarán disponibles para la venta en las farmacias a partir del lunes”, había informado la semana pasada Leonardo Jurado, directivo del Colegio de Farmacéuticos de Rosario.

En esta primera tanda se cubrió la demanda “de unas 400 farmacias de las 1.200 inscriptas”, precisó el farmacéutico rosarino sobre la distribución y comercialización de los autotest a nivel local: ”En principio se estableció una cantidad de 15 autotest por cada farmacia inscripta”.

Según declaró el representante del Colegio de Farmacéuticos, a partir del 15 de febrero ingresarán los de los otros laboratorios autorizados, entre ellos el del laboratorio argentino.

En diálogo con Radio2-Rosario, Jurado explicó que se tratan de autotest de carácter “orientativo”, que tienen “una eficacia de entre un 70 y 90% en la detección del COVID-19″. “Si el usuario da positivo de coronavirus deberá comunicarse con la farmacia que le vendió el autotest para completar la trazabilidad o de los contrario dentro de cada envase habrá un código QR para informar el resultado. El cliente podrá optar por una u otra modalidad ya que los datos irán a parar al mismo lugar”, explicó.

Por cuestiones de logística, la distribución de los autotest comenzó en el interior del país. En Capital y el conurbano bonaerense comenzarán a llegar a las farmacias por la mañana, por lo que ya en las primeras horas de la tarde estarán a la venta.

Desde esta semana comienzan a venderse los autotest de COVID-19 en las farmacias

Isabel Reinoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), explicó que cuando una persona compre el test, la farmacia se ocupará de reportar el caso (tanto positivo como negativo) al sistema de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación.

“El farmacéutico haría la dispensa, el seguimiento del paciente y el registro del resultado positivo o negativo en el sistema nacional de vigilancia en salud”, dijo. “El paciente también contará con la posibilidad de registrarlo desde su teléfono y ese resultado cargado por el paciente impactará en el sistema de la farmacia que lo dispensa y el farmacéutico lo notificará al sistema nacional de vigilancia en salud”, agregó.

Los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas. Los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de COVID-19, mientras que los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”. Los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado.

Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez realizado el test, deberá informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional.

A diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo, en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante.

Es importante que la toma de la muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos. Si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el coronavirus puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

El paso a paso del nuevo test de autoevaluació de Covid-19

Paso a paso de cómo se hace el test

Siempre hay que lavarse las manos antes de comenzar, ya sea con jabón o con alcohol en gel. Luego se toma el hisopo, se saca del estuche y se hace un barrido en ambas fosas nasales. “Se debe girar varias veces con movimientos de giro del mango del hisopo durante quince segundos por cada fosa nasal, para recoger la muestra adecuadamente”, explicó -en diálogo con Infobae- la doctora Mariel Alejandre, Bioquímica (MN 8376), doctora de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos y docente Facultad de Farmacia y Bioquímica Universidad de Buenos Aires.

Una vez tomada la muestra, se realiza la prueba aplicando el hisopo sobre el tubo de reacción que contiene el reactivo del kit y se debe esperar al menos quince minutos para obtener un resultado. “Hay que agregarle 10 gotas, esto puede variar de acuerdo a la marca del test, en este caso, se agregan 10 gotas de un reactivo iniciador. Luego de que se agregó el reactivo, se tiene que girar el hisopo 10 veces hacia un lado y 10 veces hacia el otro, de manera que se pase la solución a la muestrea que contiene el hisopo de las fosas nasales del paciente”, agregó Alejandre.

Luego se descarta el hisopo y se tapa el tubo con una tapa que es a su vez un dosificador o gotero. “Luego se colocan cuatro gotas de la solución con la muestra del paciente en el casete de reacción en el lugar donde se coloca la muestra. A partir de ahí debe reposar el casete durante 15 minutos en donde va a estar ocurriendo un análisis clínico y luego de ese tiempo se puede observar la reacción”.

Es importante saber que no se debe enviar a analizar el autotest SARS-CoV-2 ya que arroja un resultado a partir de los 15 minutos de tomada la muestra. Ésta, debe aparecer entre los primeros 15 y 30 minutos. No se debe considerar el resultado del test antes de esos 15 minutos o después de los 30 minutos, dado que puede inferir un resultado falso.

“Lo primero que debe ver el paciente es una línea, en este caso de color rosado o rojo, en la sede control. Eso indica que todos los pasos por los que pasó este test estuvieron bien realizados. Luego se aparece una segunda línea que va a estar indicando un resultado positivo. Sino aparece ninguna línea el resultado sería negativo”, agrega Alejandre.





