El boom de Chapadmalal: cuánto cuesta pasar el día en la playa entre acantilados y dunas

Chapadmalal gana más adeptos, esta temporada 2022 hay nuevas ofertas en servicios de playa

Este 2022 Chapadmalal vive un boom de turistas. A solo 20 minutos en auto de Mar del Plata, es un opción para disfrutar del día de playa entre acantilados, dunas y un ritmo pausado lejos de la urbanización. Si bien el lugar no es muy extenso, desde hace algunas temporadas hubo un importante desarrollo con el desembarco de distintos emprendimientos que completaron la oferta para los veraneantes.

Infobae hizo un relevamiento de precios. ¿Cuánto cuesta un día frente al mar?.

La decisión que define el presupuesto del día es el “alquiler de la sombra”, puede ser en carpa o sombrilla. El alquiler de una carpa por día en Luna Roja, el balneario que lleva su nombre por estar emplazado entre médanos de ese color, sale $7.500 (con capacidad para 7 personas y estacionamiento). La sombrilla está $5.500 para cinco integrantes y con lugar para dos autos.

En Casa Pampa Beach, un parador novedoso sin carpas que convive en armonía con la naturaleza, alquila sus palapas y camastros grupales por $10.000.

RCT, que está al lado, propone servicio de carpas $5700 (para 6) con oferta de pileta, actividades para niños y vestuarios.

RCT dispone de servicio de carpa, acceso a pileta, bar y estacionamiento

Chapa es un destino de surf; así nació este espacio. Los que conocen la zona dicen que allí están las mejores olas. Son habituales las actividades alrededor del mar. Loli Lanusse, dejó la ciudad en busca del contacto directo con la naturaleza y es coach surfer. Brinda un servicio personalizado para que cada alumno gane independencia en el mar. El valor de la clase de casi dos horas es de $3.500 por persona. Mientras que la clase grupal de una hora y media, sale $2.200, la individual $3.500. Incluyen tabla y traje. Se realizan en tres horarios: 7.30, 9.30 y 11. En Luna Roja, también hay una escuelita de surf con valores que arrancan en $2400 hasta $4.500.

Dónde comer

A la hora de almorzar se puede comer en algunos de los paradores que ofrecen una amplia carta. El cubierto de El Calamar Loco, ubicado en Casa Pampa Beach, sale en promedio $1000. Los platos son de mar como rabas, langostinos o chipirones. El diferencial está en sus preparaciones con salsas gourmet o rellenos especiados. El menú del balneario Luna Roja -que contempla entrada, plato principal, postre y bebida- oscila entre $3500 y $4000 por persona. Una botella de vino arranca en $450 y alcanza $6.050 en el siempre verde restaurante de la playa RCT. Una ensalada completa César cuesta $650 y una parrillada para dos $1800.

Rabas y limonada es el menú que propone El Calamar Loco a $890

Otra opción es comprar comida en los locales que no están sobre la arena. La pizza de ocho porciones hecha en horno de barro de Cachalote arranca en $900.

Las Cuevas es otro espacio reconocido que presenta un menú vegano: la hamburguesa completa $700 con kombucha tirada a $350. No se puede dejar de visitar La Casa del Abuelo, ya sea para almorzar, cenar o servicio de take away. La milanesa de ternera $1800 e incluye el envío. Y la parrillada de asado o vacío (1 kg) $2550.

Un clásico de Chapa con opción de almuerzo, cena y delivery en la playa

Se puede pasar el día gastando menos. Como lo hace Romina, de Buenos Aires, hospedada en Mar del Plata. “Vine en busca de tranquilidad. Me recomendaron la bajada de Santa Isabel. Para repararme del sol traje una sombrilla; para comer, una ensalada de frutas y el mate. Acá no hay vendedores ambulantes de choclo o panchos, así que me vine preparada”, le cuenta a Infobae.

El sunset o afterbeach es cada vez más convocante. Familias y jóvenes eligen disfrutar de la puesta del sol. Chapita Road, la gran novedad de este 2022, es el único parque de Food trucks junto al mar con vistas increíbles de los acantilados para disfrutar del fin de tarde, donde Pan Finito y Tmt Burger presentan sus propuestas gastronómicas. El bakery que supo ser pionero en Mar del Plata, está comandado por Matías Bertero y su socio Mariano Mendoza. Las preparaciones se elaboran de forma artesanal y rondan entre $500 a $900.

Los tragos de la tarde, como el gin que ofrece Bosque, rondan los $720 en promoción. La cerveza artesanal de las Cuevas a $230. Si cambiamos los cócteles por el café, en Bai Bai, un cappuccino con vista al mar sale $350. Se puede acompañar con un rol de canela $250.

Para cerrar el recorrido, el helado es un infaltable. Mama Mia, la heladería artesanal tiene sabores al agua, a la crema y veganos. El kilo sale $1000, el medio $550. La opción de vasitos $130.

Fotos: Mey Romero

SEGUIR LEYENDO: