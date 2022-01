Un incendio en la isla Puente de Paraná ya arrasó con varias hectáreas en Entre Ríos

Varias dotaciones de bomberos trabajaron este domingo en el lugar y lo continuarán haciendo a lo largo del lunes (Télam)

Un impresionante incendio estaba arrasando con varias hectáreas en la zona de la Isla Puente, frente a la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, y varias dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para tratar de contener las llamas.

De acuerdo con los medios locales, el fuego comenzó en la noche del sábado y rápidamente se propagó por la región cubierta de árboles y pastizales, pero hasta el momento no afectó las viviendas de los pescadores que habitan en el lugar.

Los bomberos voluntarios y zapadores de Paraná, así como brigadistas de la Policía de Entre Ríos, con la colaboración de Prefectura, trabajaron durante todo el domingo para tratar de apagar el fuego, que todavía permanecía activo en algunos sectores.

“Hasta últimas horas de este domingo se realizaron tareas de combate y control del fuego detectado en la isla Puente. El trabajo se realizó por tierra y por aire, con un helicóptero gestionado por el gobernador Gustavo Bordet”, informaron las autoridades provinciales.

En un comunicado, precisaron que de los operativos “participaron bomberos voluntarios y zapadores de Paraná, brigadistas de la Policía de Entre Ríos, y personal de Prefectura que colaboró con el traslado de las personas, con la coordinación logística de Defensa Civil y el Plan Provincial de Manejo del Fuego”.

En tanto, la Municipalidad prestó colaboración con personal de Obras Sanitarias, proveyendo un generador trifásico, una bomba grande y dos motobombas a explosión en la tarea que realizan para apagar el fuego en la Isla Puente, abundó el texto difundido.

Los trabajos continuarán este lunes porque todavía seguía habiendo algunas llamas en el norte y sur de la isla. En las últimas horas se sumó el helicóptero hidrante que llegó desde la ciudad de Rosario y que estuvo prestando servicio durante la tarde.

Todavía quedan algunos focos activos en el norte y sur de la isla (Télam)

Las altas temperaturas, la sequía y la bajante del río aumentan el riesgo de incendios, por lo cual desde el gobierno de Entre Ríos pidieron a la población “extremar las medidas de prevención: no hacer fogatas en lugares no autorizados, no arrojar fósforos o cigarrillos encendidos, y no tirar botellas plásticas o de vidrio”.

Por su parte, en diálogo con el diario local UNO, el abogado ambientalista Jorge Daneri sostuvo que el fuego podría haber sido causado de manera intencional, por lo que presentó una denuncia para que se investigue el hecho, la cual quedó en manos de la fiscalía de turno, a cargo de Evangelina Santana.

“Debo indicar que la reacción de la señora fiscal fue inmediata, y eso se debe destacar, ya que ordenó de modo urgente operativos e instrucciones contundentes al personal de la Policía de Entre Ríos, bomberos, Prefectura y Ambiente de la provincia de Entre Ríos”, resaltó Daneri.

Para el letrado, el incendio en la isla “es claramente intencional”, pero “con las medidas reclamadas se podría llegar a establecer las posibles responsabilidades”.

“Hay una diversidad de escenarios compuestas por malas, personas, a las que no les importa nada, y que no tienen problemas en prender fuego intencionalmente. Hay factores que estarían vinculados con la ubicación de las islas, pero más allá de todo, la investigación judicial, podrá llegar hasta los atorrantes que hacen esta gran afectación del medio ambiente”, explicó.

El sábado, otro incendio consumió más de 2.000 hectáreas en el departamento Villaguay, también en Entre Ríos, y en este caso sí se vieron afectadas cinco estancias, donde murieron algunas vacas y caballos.

En los últimos días, varios siniestros de este tipo azotaron a diferentes provincias del país. Uno de los más grandes se registró en Bariloche, en los alrededores de los lagos Martin y Steffen, pero también se combatieron focos en Chubut, Córdoba, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Fe, Salta, Formosa, Mendoza y La Pampa.

Según el último reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), hasta este domingo las llamas en la mayoría de estos lugares ya estaban controladas, contenidas o extintas, excepto en algunas regiones donde seguían trabajando los bomberos.





