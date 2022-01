Entregarán sillas infantiles gratis para quienes viajen a La Costa: dónde se consiguen

La iniciativa forma parte del programa "Viajá Seguro", que fue implementado por el Ministerio de Transporte de la Nación

En el marco del operativo “Viajá Seguro”, implementado por el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) entregará sillitas infantiles de forma gratuita y por un lapso de 48 horas a quienes circulen por las rutas sin dicho elemento de seguridad para niños.

Además, se capacitará a los conductores que viajen junto a menores de 10 años de manera inadecuada, con el objetivo de desarrollar un viaje más seguro durante las vacaciones. El uso del Sistema de Retención Infantil (SRI) reduce hasta en un 70% los riesgos de muerte en un siniestro vial.

En Argentina, solo tres de cada diez niñas y niños viajan de manera correcta en los vehículos. Por eso motivo, la ANSV lanzó una campaña de concientización sobre la importancia del uso del Sistema de Retención Infantil (SRI) a la hora de trasladar a niñas y niños en el vehículo.

La entrega de este elemento de seguridad estará a cargo de los agentes que se desempeñan en dicho organismo. Cada sillita será la adecuada según peso y tamaño del niño y los adultos responsables recibirán una capacitación sobre la forma correcta de instalación y ubicación. Asimismo, las sillitas entregadas deberán ser devueltas en las 48 horas siguientes en las postas de control de la ANSV desplegadas en distintos puntos de la Costa Atlántica.

El gobierno otorga sillitas para autos a préstamo por 48 horas a quienes viajen a La Costa con menores de edad

“Con esta iniciativa buscamos acompañar a las familias para que tengan un viaje seguro durante sus vacaciones. El objetivo es ayudar, concientizar y ofrecer herramientas para que, quienes no pudieron acceder a una sillita, puedan contar con una durante el viaje, para que los chicos y chicas puedan circular mucho más protegidos”, remarcó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

Se trata de una iniciativa inédita que busca reducir la cifra de siniestralidad vial infantil. Está comprobado que el uso correcto de la sillita infantil reduce entre un 50% y 70% las probabilidades de consecuencias mortales ante un siniestro vial.

Es importante remarcar que el uso de la sillita infantil es obligatorio por ley, y es la forma más segura para el traslado de niñas y niños menores de 10 años, utilizando el modelo adecuado según su peso y tamaño, y siempre en los asientos traseros del vehículo.

En Argentina, según datos del Observatorio Vial, solo el 26,4% de menores de 10 años circulan en los asientos traseros con la protección adecuada. En el primer semestre de 2021, las y los niños de entre 0 y 14 años representaron el 3% de las víctimas fatales en hechos viales.

Viajá Seguro es una campaña de concientización vial del Ministerio de Transporte

“Esta iniciativa busca concientizar a padres y madres sobre la importancia y la obligatoriedad de trasladar a los más chicos de manera segura. Las familias que se dirijan hacia la costa en el verano y no lleven a sus hijos de forma adecuada, recibirán la sillita infantil correspondiente y una capacitación sobre su instalación para que todos los ocupantes del vehículo lleguen seguros a destino y puedan disfrutar de sus vacaciones. Esto nunca se hizo y es un paso más para continuar cambiando la cultura vial en nuestro país, cuidando la vida de las y los argentinos que transiten por las rutas, que es la tarea que nos encomendó el presidente Alberto Fernández”, señaló el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Los puestos de control y entrega de las sillas en donde estará presente la ANSV son: Hudson, Samborombón, Peaje La Huella, Villa Roch, San Clemente, San Bernardo, Pinamar, Maipú y Mar del Plata.

¿Cómo funciona?

En las postas de control hacia los destinos turísticos, agentes de la ANSV corroborarán el uso de SRI. En el caso de detectar menores de 10 años viajando de manera incorrecta o sin el SRI correspondiente, se les brindará la sillita infantil indicada según el peso y tamaño del niño o niña. También, las y los adultos recibirán una capacitación sobre la colocación y posición adecuada de la sillita para continuar el viaje de manera segura.

Hay 9 puestos en las rutas bonaerenses donde los automovilistas pueden solicitar las sillitas

¿Cuál es el RSI indicado y cómo se coloca?

Para elegir el correcto, hay que tener en cuenta tres factores: la edad, el peso y la altura. También, corroborar que esté homologado. Para chequear que esté bien colocado, se debe mover el SRI una vez sujetado y el movimiento no debe superar los 2,5 centímetros. Además, no debe tener contacto con el asiento delantero y siempre hay que retirar el apoyacabeza. Es recomendable que las y los niños viajen con ropa liviana para que no interfiera con el correcto ajuste del arnés del SRI.

-Grupo 0 – 0+: Para bebés recién nacidos y hasta los 15 meses de edad o 13 kilos. En este grupo, el SRI se coloca en sentido inverso a la marcha del vehículo, para proteger el cuello y la columna vertebral del menor.

-Grupo 1: Para menores de 1 a 4 años o de 9 a 18 kilos. Estas sillas se colocan mirando hacia adelante, en el sentido de la marcha del vehículo.

-Grupo 2: Para niños y niñas de 4 a 6 años o de 15 a 25 kilos. Este sistema solo se puede utilizar en vehículos que tengan cinturones de 3 puntos.

-Grupo 3: Es el indicado para menores de 6 a 12 años o de 22 a 36 kilos. También conocido como booster, protege a niñas y niños que aún no tienen 1,50 metros de altura.

