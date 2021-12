Robaron los ahorros de su familia y en su cartita a Papá Noel pidió “que los ladrones vayan a la cárcel”

Santino escribió una carta pidiendo justicia a Papá Noel

“Hola Papá Noel, te pido un favor, que nos entregues todos los ahorros que tuvimos y que vayan los ladrones a la cárcel”, escribió en tinta roja y cursiva, Santino Trindade (8). Terminó de redactarla y la colocó debajo del arbolito de Navidad.

Fue Silvia Ciganda, su madre, que descubrió el mensaje días más tarde. “Estaba ordenando el desastre que habían dejado los delincuentes que desvalijaron nuestra casa cuando vi el sobre”, le contó a Infobae. Antes de abrirlo, jamás imaginó lo que leería. “Lo que sentí fue mucha impotencia. ¿Por qué un niño de ocho años tiene que pedir justicia en vez de regalos?” , añade con razón.

El hecho de inseguridad ocurrió la tarde del 14 de diciembre. Ya pasó una semana y la familia Trindade no se ha recompuesto. “La vida sigue pero el miedo, la angustia y el dolor que siento al ver a mis hijos sufrir no se repara. Nos robaron la tranquilidad” , se angustia.

La familia está compuesta por el matrimonio de Silvia y Cristian Trindade (44) y sus hijos Juan Cruz (25) que reside en Buenos Aires, Morena (15) y Santino. Desde siempre viven en el Barrio Motem de la ciudad de Posadas, Misiones. En la tarde del 14 cada uno estaba con sus actividades. Silvia, que es psicóloga, atendiendo a su pacientes. Cristian, profesor de educación física, con los dos más chicos en la colonia de vacaciones. La vivienda se encontraba sola y en ese momento un grupo de delincuentes aprovechó para ingresar y robar. “Volví un rato antes porque me había olvidado un papel importante, y me encontré con los dos perros en la vereda. Eso me llamó la atención” , relata. Alarmada, estacionó el auto rápido e ingresó por la puerta trasera. En ese instante vio a dos jóvenes caminando rumbo a un auto colorado. “Nunca imaginé que esos eran los ladrones”.

Cuando entró a su hogar vio lo peor. “Parecía una escena de guerra: la cerradura forzada, toda la ropa tirada en el piso, los cajones rotos. Para colmo, la heladera estaba con la puerta abierta, y tuvieron tiempo para tomar dos cerveza s”, dice con indignación.

Así encontraron la casa luego del robo

“Se llevaron nuestros ahorros de toda una vida de trabajo” , se lamenta. “En cinco minutos te pinchan los sueños”, agrega. Los delincuentes encontraron los regalos de 15 de Morena, joyas, sobres con dinero y una notebook. No solo eso, además de lo sustraído rompieron parte de los ambientes del hogar.

Frente a la desesperación, Silvia llamó a la policía y avisó a los vecinos que están conectados por un grupo de Whatsapp. “Vino el equipo de ciber crimen a levantar huellas, seguir las pistas. Revisaron las cámaras que tenemos instaladas en la puerta. Es una banda conocida, ya los tiene identificados y presentan antecedentes penales, pero siguen robando”.

Las cámaras de seguridad registraron el momento donde ingresaron los delicuentes a la vivienda

En las imágenes registradas notaron que hacía varios días que ese grupo rondaba el hogar. “Se ve el auto rojo estacionado en la cuadra, nos tocaron el timbre ofreciendo verduras. Para robar se toman el tiempo de estudiar”.

Esa noche, Santino y Morena no pudieron conciliar el sueño. Estaban nerviosos, y con miedo. “Los tuve que llevar a la casa de sus abuelos porque no querían estar en casa. No hay manera que quieran entrar a sus habitaciones... Eso es doloroso”.

Volver a la rutina

“La vida sigue”, dice Silvia resignada. Es por eso que a la mañana siguiente se levantó a recomponer su hogar. “No sabía por dónde empezar. Todo era caótico. Con el pasar de los días voy percibiendo todo lo que falta. El daño económico es enorme”.

Santino y su madre días antes del robo: "Estamos planeado una Navidad hermosa"

En medio de ese desorden fue que encontró la cartita de su hijo. “No sé en qué momento la escribió. Me partió el corazón, y sigo angustiada porque no quiero desilusionar, él cree en Papá Noel. Estamos a días de la Navidad y él piensa que el 24 llegará la solución mágica, y no es así. Cómo le explico que eso no va ocurrir? Seguramente, esta sea la última vez que crea en Papá Noel” .

Esta Nochebuena. la familia no se moverá de su casa por temor a dejarla otra vez sola. “Ya contratamos un servicio de seguridad las 24 horas, al igual que un nuevo sistema de monitoreo. Al fin de cuentas, somos nosotros los que tenemos que vivir presos”.

Conmovida por la situación de violencia, Silvia invita a la reflexión. “¿Este es el país que le queremos dejar a nuestros hijos? Los valores que les transmito son la educación, el esfuerzo y la honestidad, pero parece que no sirve porque en medio segundo te los arrebatan”.

Infobae le ofreció dejar una cuenta bancaria para recibir donaciones y recomponer alguna de las perdidas. Frente a la sugerencia Silvia respondió. “No corresponde. Con mi marido levantamos este hogar a fuerza de trabajo y lo volveremos hacer, cueste lo que cueste”.

