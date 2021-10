La tragedia de los dos hermanos que murieron en los incendios en Córdoba

Namir y Didier Cáceres, los dos hermanos que fallecieron en Córdoba

Didier Jesús Cáceres, de 27 años, falleció ayer luego de cinco días de internación. El 80% de su cuerpo estaba quemado. Su hermano, Namir, 21 años, perdió la vida en el acto, también por las llamas. Son dos de las tres víctimas fatales de los incendios forestales en el norte de Córdoba.

La tragedia encontró a los jóvenes Cáceres el sábado pasado, cuando viajaban en un Ford Ka por la ruta 9 en las cercanías la localidad de San José de la Dormida, situada en el departamento Tulumba, a 125 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

El fuego avanzaba sobre la ruta. Según pudieron reconstruir las autoridades locales, los hermanos decidieron regresar para ayudar ante las llamas que acechaban, amenazantes, sobre algunas viviendas. Ambos tenían formación militar, ya que habían hecho sus estudios secundarios en el Liceo Militar General Paz, una de las escuelas más tradicionales de la provincia.

Namir fue encontrado calcinado en el auto. No pudo escapar. Su hermano, Didier, llegó a bajar pero no hizo a tiempo de evitar el fuego. Las heridas que sufrió fueron graves y le dejaron casi la totalidad de su cuerpo quemado. Tras ser internado en el Instituto del Quemado, de la ciudad de Córdoba, el joven no resistió a las quemadaruas y su corazón dejó de latir en la noche del miércoles.

Didier era abogado y trabajaba en el estudio jurídico de la familia. Se recibió en 2020. Tuvo un paso como catequista de la Parroquia San Fermín. Namir estaba estudiando también abogacía en la Universidad Católica de Córdoba.

Los amigos, familiares, compañeros y docentes de los Cáceres despidieron con pesar a los jóvenes en las redes sociales.

“No sabes el dolor que me dejaste, el dolor que siento y la cantidad de cosas que tendría para decirte. Se que debo dejarte ir hermano mío, se que debo hacerlo pero me resisto tanto, y no me siento preparado”, dijo Emmanuel, uno de los amigos de Didier de la infancia en un posteo de Facebook. “23 años juntos, un jardín, una primaria, una secundaria. Millones de cosas vividas juntos, millones de horas hablando, Dios mío hermano, no te puedo dejar de llorar”, ilustró.

Marcos Cisneros era profesor de música de los dos jóvenes, y mantuvo una relación más estrecha con Didier. El docente relató que en “El Liceo” se trabaja con un sistema de padrinazgos y Didier tenía varios ahijados a los que aconsejaba y mandaba mensajes hasta los fines de semana. “Fue un alumno muy bueno en lo académico, muy responsable, respetuoso y al que le gustaba estudiar”, contó en declaraciones al diario Clarín.

Los incendios en el norte cordobés, en Caminiaga (Télam)

“No era de esas personas que sabe algo y no lo comparte, si no que lo que sabía lo compartía con los demás. Los dos hermanos eran así. Didier tenía ahijados en el Liceo y los cuidaba, les enseñaba, los acompañaba, mandaba mensajes los fines de semana y los ayudaba con las materias. Hablaba con los profesores para darles una mano”, agregó.

Namir era el menor de los hermanos y tenía mucho carisma. Según Cisneros, tuvo participación dedicada en varias obras de la escuelay contaba con mucho carisma. “Era nuestro San Martín”, describió Cecilia Perlo, otra de las profesoras del liceo que le enseñó a los jóvenes.

“El Liceo Militar “GENERAL PAZ” lamenta profundamente el fallecimiento del ex Cadete de la Promoción LXIX Namir Cáceres Mdael. Elevamos una plegaria a nuestro Señor Jesucristo, para que le dé fortaleza y consuelo a sus familiares y amigos”, despedían su anterior escuela al joven.

Los focos de incendios forestales en el norte de la provincia de Córdoba arrasaron con alrededor de 40 mil hectáreas de bosques nativos, según el relevamiento satelital de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). Anoche, el director de Defensa Civil local, Diego Concha, manifestaba a la prensa local que no quedaba “ningún foco activo”, con la ayuda de la mejoría de las condiciones meteorológicas, que colaboraron en la contención de las llamas.

El desastre ecológico, ocasionado presuntamente por la caída de tres rayos durante una tormenta eléctrica, tuvo como conclusión la muerte de tres personas. Además de los hermanos, otra víctima, Miguel Armas, de 48 años, falleció a causa de las llamas.

Las despedidas continuaban en estos días. La Universidad Católica de Córdoba, ambos ex alumnos de la casa de estudios, les dedicará una misa a los hermanos Cáceres en su memoria. Será el 13 de octubre a las 12, en el templo de la Compañía de Jesús de la calle Caseros 52.

Los focos de incendios forestales arrasaron con alrededor de 40 mil hectáreas de bosques nativos (Crédito: Ministerio de Seguridad de Córdoba)

