El festival de Cosquín cambió sus categorías de género tras una intervención del INADI

A partir de ahora, habrá un único rubro sin distinción de género en el histórico festival de Cosquín y será “voz solista” . Así lo anunció hoy el evento mediante una resolución en la que comunicó que las categorías de “voz femenina” y “voz masculina” dejarán de existir . La medida fue posible gracias a una intervención del INADI luego de la denuncia realizada por la cantante trans no binaria Ferni de Gyldenfeldt.

Ferni, pese a ganar el certamen Pre-Cosquín organizado en la Ciudad de Buenos Aires con el mayor puntaje posible, fue rechazada de la categoría “Rubro Solista Vocal Femenino”. Y según se relata en la denuncia que realizó, la organización alegó que no podía competir en dicha categoría ya que en su DNI figuraba el sexo masculino . Ferni, a pesar de no tener hecho el cambio registral, se autopercibe trans no binaria y utiliza el pronombre femenino, detalló el INADI a partir de un comunicado.

La negativa del festival originó una denuncia por parte de la artista que fue tomada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). A raíz del caso, el tradicional Festival Nacional de Folclore anuló las categorías de “voz femenina” y “voz masculina”, por lo que habrá un único rubro sin distinción de género: “voz solista” con hasta dos personas seleccionadas .

“Pusimos todo el esfuerzo para que el festival de Cosquín refleje la composición de la sociedad argentina”, manifestó Victoria Donda, titular del INADI, quien estuvo a cargo del diálogo con las autoridades tras una denuncia por discriminación en el Pre-Cosquín de Buenos Aires.

“El INADI recibió la denuncia y todo tomó ese curso que toman las cosas cuando son las ganas, la voluntad, el compromiso, y la fuerza de cambiar lo que es injusto son las que motorizan nuestras acciones”, describe Ferni en su relato.

Además de darle curso a la denuncia, el INADI se comunicó con el municipio -ya que el Festival se realiza de manera mixta público privada- para intermediar y coordinar no solo una posible solución, sino para avanzar en una mayor igualdad en las categorías del Festival.

“A las horas, cinco como máximo, el intendente Gabriel Muzzo llamó y anunció la modificación en el estatuto de Cosquín y la creación de un único Rubro de Solista Vocal”, contó la artista que, gracias a la misma resolución, ahora sí podrá participar del Festival.

Hoy se conoció la resolución firmada por sus autoridades, que cambia para siempre las bases del reglamento Pre-Cosquín, sin distinción de género. “No lo puedo creer, me da mucha felicidad”, relata Ferni tras la noticia. “Hay que encarnar estas luchas, ponerles cuerpo e identidad, para que estos gestos los coseche toda la comunidad”, reflexionó.

Desde la Comisión Nacional de Folclore de Cosquín, en tanto, señalaron a Télam: “Venimos realizando un trabajo de apertura en diversos rubros, como los conjuntos de malambo o ballet, pero la pandemia nos impidió los plenarios presenciales y seguir actualizando otras cuestiones”.





