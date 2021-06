Surfside, una zona elegida por argentinos para vivir y para hacer turismo

Surfside se destaca por su amplias y familiares playas

El derrumbe parcial de un edificio de doce pisos en Miami generó fuerte repercusión en el mundo y principalmente en nuestro país, ya que la zona del incidente es muy concurrida y elegida por los argentinos que viajan a esa ciudad en busca de una vacaciones más tranquilas y en familia.

Además, está muy cerca de un área conocida como “Little Buenos Aires”, por la gran por la cantidad de argentinos que residen allí y por la presencia de restaurantes como Graziano’s, Manolo, Campo Nuevo, la tradicional pizzería Banchero, y Buenos Aires Bakery & Café, vinculados a las tradiciones del Río de la Plata.

No son pocos los famosos que decidieron comprar casas en ese distrito y pasan allí varios meses del año.

La tradicional Avenida Harding concentra locales comerciales, restaurantes y tiendas

El edificio que compone parte del complejo Champlain Towers fue construido en 1981 y está situado entre las calles 88 y Collins Avenue en el vecindario de Surfside, al norte de Miami Beach. Posee un total de 136 residencias y 12 pisos y el rango de precios por el que se podía adquirir una unidad estaba entre los 590 mil y los 900 mil dólares.

Surfside se encuentra entre North Beach y la lujosa zona de Bal Harbour. El vecindario es muy elegido por el turismo internacional, entre los que se incluye a muchas familias argentinas que llegan hasta allí todos los años y buscan evitar las multitudes de Miami Beach. Muchos lo consideran “un refugio” frente al mar.

El centro comunitario de Surfside fue renovado y actualmente cuenta con servicios de última tecnología

Además, la zona cuenta con un distrito peatonal, unas 15 cuadras de playa semi virgen y una senda para caminar y andar en bicicleta a lo largo de los 1.6 km de costa . A diferencia de otras zonas turísticas, Surfside se destaca por playas más amplias, hoteles exclusivos y muchos departamentos con alquiler temporario, algo que le permitió desde hace algunos años, convertirse en un destino único entre las zonas frente al mar del área metropolitana de Miami.

Sede de las autoridades locales y el Paseo de las Tortugas

También cuenta con un Centro Comunitario frente al mar. Tiene varias piletas, dos salas de usos múltiples donde sus habitantes suelen juntarse y realizar distintas actividades artísticas y culturales. Allí también están las oficinas del ente de Parques, Recreación y Turismo. Y su distrito comercial y de negocios está repleto de restaurantes, boutiques y locales de servicios.

Pasear por “Harding Avenue” durante el día o la noche es algo tradicional para los visitantes quienes buscan disfrutar de un ambiente relajado y adecuado para toda la familia.

Según el último censo, en Surfside hay 6 mil residentes.

El complejo Arte Surfside donde se mudó temporalmente Ivanka Trump, junto a su pareja el empresario Jared Kushner.

En Surfside también se encuentra uno de los resorts más lujosos de la ciudad de Miami, el Four Seasons Hotel at The Surf Club. Y recientemente se mudó temporalmente a la zona una de las hijas del ex presidente Donald Trump, Ivanka Trump, junto a su esposo el empresario Jared Kushner.

Miami es una ciudad que se caracteriza por su desarrollo inmobiliario. Por ser un imán para inversionistas de todo el mundo. En este contexto, los argentinos se encuentran entre los extranjeros que más compran propiedades allí.

El Four Seasons Hotel at The Surf Club se encuentra en el 9011 de la Collins, a unos 300 metros del edificio que se derrumbó

Esta madrugada, los habitantes de la zona fueron sorprendidos por el fuerte estruendo que provocó el derrumbe parcial del edificio. Hasta el momento se reportó oficialmente un muerto y varios heridos, pero se cree que podría haber más víctimas. Los argentinos Nicolás Vázquez y Gimena Accardi estaban alojados en el edificio . No eran los únicos. También residían allí un cirujano argentino y su pareja, buscados por los rescatistas. Las autoridades diplomáticas creen que podrían haber más argentinos desaparecidos.

La Policía cortó las calles cercanas y decenas de vehículos de rescate y bomberos, ambulancias y policía inundaron el lugar. En las operaciones de rescate participan 50 unidades de bomberos de Miami-Dade, 15 unidades de Broward, además de bomberos de Miami, de Miami Beach y de Coral Gables.

