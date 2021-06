Hace siete años emigró a Málaga, está feliz y se dedica a ayudar a los argentinos que quieren vivir en España

Hace 7 años emigró a Málaga, está feliz y se dedica a ayudar a los argentinos que quieren vivir en España

Eliana Diehl (54) llegó a Málaga en 2014 con su marido y sus dos hijos, dejando atrás la agencia de diseño web de desarrollos digitales que tenía en la Argentina, primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego en Necochea.

“En 2006, nos fuimos a la playa buscando un poco de tranquilidad porque era plena época de los piquetes, los cortes de calles... No me gustaba vivir así, por eso me fui con mi marido a criar a nuestros hijos en Necochea. A fines de 2013, nos replanteamos dónde vivir porque mi hijo tenía que empezar la universidad. Quería estudiar música, que es lo que hoy hace, y las opciones eran volver a la ciudad o irnos del país. Elegimos estar más tranquilos, así que al año siguiente aterrizamos en Málaga ”, le dijo Edith a Infobae.

Eliana tiene la ciudadanía alemana, así que los papeles para su familia fueron simples y hoy todos tienen la ciudadanía europea. Antes de comenzar el viaje, dice que es importante tener bien en claro la necesidad de contar con la ciudadanía de algún país de Europa. Esto facilita el proceso migratorio. Hoy, cada trámite lleva su tiempo y es necesario comenzarlos con anticipación.

“Málaga es impresionante, no le falta nada y va a ser la futura Barcelona. Elegimos bien. Tenés de todo y podés hacer negocios en cualquier lugar de España porque, por la excelente conectividad de esta ciudad, en una hora estás en cualquier lado”, asegura.

Eliana se dedica a asesorar a los argentinos que desean emigrar a España a través de ArgentApp, ya que desarrolló la primera red de contención para emigrar a Europa. Dice que, desde que comenzó la pandemia, necesita otro equipo de trabajo igual al que ya tenía para dar abasto con la cantidad de consultas y que se sorprende al ver que personas mayores de 60 años, en adelante, también desean vivir en España.

“Vivo en la marina de Benalmádena, a 25 minutos del centro. Siempre me gustó ayudar a la gente, estar en foros y colaborar con información de mi trabajo como informática o de mi propia experiencia de vida . Comencé armando más de 30 grupos en Facebook, pero como la demanda era cada vez mayor, decidí crear una aplicación para segmentar por objetivos las consultas, y facilitar la búsqueda de información real y actual”, explicó.

Según Eliana, la situación con el COVID sigue siendo complicada a pesar de las aperturas y la vacunación

“ La gente emigra por varios factores: inseguridad, falta de proyectos, miedo a emprender sin estabilidad monetaria, agotamiento de los valores o para estar mas cerca de los hijos que ya emigraron. Cada familia tiene sus propias razones, pero la mayoría concuerdan en la inseguridad. Las consultas aumentaron el año pasado con la pandemia. Ahora, que ya está abierta la frontera solo con PCR negativo, tenemos unas 400 consultas diarias”, aseguró.

Eliana conoce muy bien España, ya que hace 15 años que trabaja con ese país, incluso antes de emigrar. Dice que hoy los argentinos eligen instalarse en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia, las ciudades donde encuentran mayores oportunidades laborales.

“Hoy, van donde consiguen trabajo y hay que moverse detrás de eso, porque está complicado. Al lado de Argentina, España es una solución pero no estamos en un momento para que, una persona que está económicamente apretada, venga y crea que en una semana va a conseguir empleo. En Madrid, la media es de 6 a 12 meses para tener trabajo. Hay que venir con un colchón, porque no se consigue nada en un mes”, advirtió.

También, ayuda a emprender a quienes buscan armar proyectos en común, y los acompaña tanto para ir en grupo a sacar la ciudadanía, o abrir una clínica odontológica. “ Busco cuidar al migrante y apoyarlo en un proceso largo, pero que siempre y aún saliendo mal, es positivo porque es una experiencia de vida y de crecimiento personal ”, destaca.

Eliana vive en Málaga, que tiene una fuerte comunidad anglosajona y playas de ensueño (Getty Images)

España tiene zonas de serranías y áreas rurales, por eso, recomienda ver bien el mapa o solicitar asesoramiento a la inmobiliaria ya que, hay familias que emigran y, por ahorrar en el alquiler, se encuentran viviendo en un piso fabuloso, pero alejado de los centros comerciales y con la necesidad de contar con auto para movilizarse.

Muchas veces hay que evaluar si lo económico del departamento se equilibra con el gasto extra de movilidad, ya que el bus o tren para una familia puede ascender -ida y vuelta de 20 kilómetros- a un gasto de €10.

“España es un país bellísimo, pero hay ciudades que son multiculturales y, para conseguir empleo, se requiere hablar inglés. Por ejemplo, en Málaga hay zonas donde los ingleses están asentados y tienen todos sus negocios en su misma comunidad, bares, colegios y eventos. Hay zonas solo de alemanes o de rusos. Por eso, es importante entender adónde vamos. España abre las puertas y los españoles son muy generosos, pero culturalmente los argentinos somos distintos, por lo que tardaremos un buen tiempo en adaptarnos. Hay que tener paciencia y llegar con varios planes, por si todo no sale enseguida como se pensaba”, dijo Eliana, que enumera uno a uno sus tips.

”Buscar empleo es un trabajo y hay que empezar antes de salir. Es primordial contar con un currículum adaptado a España, y que cuente quiénes somos, evitando un listado de empresas que allá nadie conoce. Hay que explicar muy bien qué somos capaces de hacer en español neutro. Y, de ser posible, colocar un teléfono de España. También, se necesita tener un perfil actualizado en LinkedIn y, desde allí, conectar con empresas y profesionales del sector de interés. Hoy, que podemos estudiar en remoto, es importante certificarnos con algún título en España”.

Una de sus recomendaciones es buscar empleo antes de llegar a España

-”Cuando llegás, te das cuenta que lo que uno escuchaba no era verdad. Te dicen que las propiedades son más caras en Europa, que las universidades y la salud son privadas...pero cuando llegás acá un piso sale lo mismo que uno en Belgrano, la educación y la salud son gratis . Si lo hubiera sabido, me hubiera venido antes. Y otro punto, con lo que yo ganaba en la Argentina me alcanzaba también para vivir acá. No hay mucha diferencia, ni esfuerzo de trabajo diario”, indicó.

-En 2021, el salario mínimo interprofesional está prorrogado a la espera de que el Gobierno apruebe un nuevo decreto. Para este año, el SMI 2021 es 13.300 euros anuales (950 euros mensuales en 14 pagos o 1.108,33 euros mensuales en 12 pagos) para empleados a jornada completa (40 horas).

“Los alquileres, según la zona, varían de 400 a 2000 euros para una familia con dos niños. Una casa pequeña en Coin, a 40 minutos de Málaga, puede estar en € 500 y un estudio para 2 personas en Barcelona, puede salir €1000. Por eso, hay que buscar y evaluar el mejor plan. Tanto la salud como la educación básica son gratuitas. Además, salvo que para algún tramite se pida seguro privado, es un gasto que puede evitarse. Una familia con dos chicos puede estar en un gasto de €2000 por mes”, afirmó.

“La situación de España hoy con el COVID es muy complicada. Más allá de que están muy bien con la vacunación, la realidad es que nadie sabe cuánto dura y si en invierno llegará otra ola. Lo que sí se sabe es que España empuja con fuerza para salir rápido de esta crisis económica. Pero hoy, muchas empresas siguen cerradas, otras han quebrado y se desconoce cómo será la vida en el futuro.

Eliana dice que la gente se acostumbró a no salir tanto y que el turismo descendió. “Hay dos o tres años muy duros por delante. De España, se fue y se seguirá yendo mucha gente joven en busca de mejores perspectivas. Se van a países nórdicos, con sueldos mejores”, advirtió.

“La consecuencia de la pandemia en el mercado laboral se resume en 438.617 empleos menos y 401.328 parados más, según los datos de los ministerios de la Seguridad Social y de Trabajo. Lo que hace muy difícil conseguir empleo a los inmigrantes. Hay que llegar con mucha paciencia”, finalizó.

