Discriminación: un grupo de encapuchados atentó contra la bandera del Orgullo desplegada junto al Obelisco

atentado contra banderas del orgullo en el obelisco

Un grupo de encapuchados atentó durante la madrugada de hoy martes contra una de las banderas del orgullo de la comunidad LGBTIQ+ ubicada en las inmediaciones del Obelisco y generó un repudio de funcionarios porteños y la opinión pública.

Desde la cuenta de Twitter de Jóvenes NOS, la rama juvenil del partido político presidido por Juan José Gómez Centurión, se subió un video a la 1:14 de la madrugada en el que se contempla a dos personas, con gorros y capuchas y barbijos en sus rostros, frente a una de las banderas del Orgullo instaladas junto a la inmensa sigla “BA”, pegada al Obelisco.

En un instante, una de esas personas toma una tijera y empieza a cortar la bandera de manera transversal. Asimismo, el posteo con el video discriminatorio fue acompañado por el refrán escrito: “Cortemos con los lobbys, cortemos con los impuestos. ¡Devuelvan la Patria!”. Y como si fuera poco, la publicación se extendió con un nuevo posteo en un hilo, con dos emojis de dos huevos.

La bandera había sido desplegada el lunes por la mañana con motivo del Día de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

La iniciativa había sido llevada a cabo por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y había contado con el izamiento de la bandera del Orgullo en el mástil junto al Obelisco y con un acto virtual, en el que participaron personalidades del deporte nacional como Valentina Kogan, ex arquera e integrante de la selección Argentina de handball, Mara Gómez, la primera futbolista trans profesional del país, Caio Varela, presidente de Ciervos Pampas (club de Rugby), Pablo Rivelli, profesores de educación física y especialista en gestión, y Juan Pablo Morino, secretario de deporte de la FALGBT y Delegado de la Federación Gay Games (FGG).

La bandera del Orgullo que fue izada en el mástil ubicado junto al Obelisco (Adrián Escandar)

A raíz del atentado discriminatorio, las voces de repudio y de respaldo a la diversidad sexual no tardaron en aparecer.

Juanjo Méndez, secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, publicó un hilo en Twitter en el que habló de su historia personal y criticó con dureza el acto vandálico.

“Hace 31 años la homosexualidad dejaba de ser catalogada como una enfermedad. Yo tenía 12, ya sabía que algo en mi no encajaba con las expectativas de otros, fue una sensación de angustia que me acompañó durante toda la adolescencia. Con el tiempo, el amor de mi familia y mis amigos, pude vivir con plenitud mis sentimientos y gracias a la lucha de generaciones que me precedieron, elegir libremente”, escribió.

Y agregó: “ Las escenas de odio que vimos durante la madrugada, no dañan nuestro símbolo ni nuestro mensaje, sino que dañan la confianza en nuestra comunidad de millones de argentinos que sueñan con un país libre y justo”.

Las banderas del Orgullo habían sido desplegadas con motivo del Día de la Lucha contra la Discriminación por diversidad de género (Adrián Escandar)

Según confirmó Infobae, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural se iniciaron acciones legales contra los protagonistas del video en el que se atenta contra la bandera del Orgullo.

Por su lado, la titular de la subsecretaría, Pamela Malewicz, afirmó en declaraciones a este medio: “Ante las manifestaciones de odio de anoche contra la bandera LGBTIQ+ colgada en el BA en las inmediaciones del Obelisco, entendemos que es crucial expresar nuestro repudio y completo rechazo. El prejuicio, la violencia y la ignorancia desde la cual se intentan menoscabar los derechos de la población LGBTIQ+ dan cuenta de la importancia de que sigamos reforzando mensajes de inclusión para que en nuestra Ciudad no haya lugar al odio contra una comunidad que nos llena de orgullo”

Y reforzó: “Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabajamos por una ciudad cada día más libre e igualitaria, en la que no haya lugar a la discriminación, entendiendo que visIbilizar la diversidad y el pluralismo que nos caracteriza es una manera promover la inclusión”.

