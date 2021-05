Un trabajo de película: cómo aplicar para vivir en el castillo donde se filmó Game of Thrones y que te paguen por cuidarlo

El castillo Saint Michael Mount está situado en una isla al sur de Inglaterra

Aquellas personas con espíritu aventurero que no se acostumbran a la rutina de cumplir un horario y aspiran a un empleo más descontracturado en el que puedan combinar las responsabilidades y el placer solo necesitan hacer una búsqueda en Google para acceder a las propuestas más asombrosas e inimaginables.

Ya hemos visto a una empresa de cruceros que ofrecía contratar a pasajeros para viajar a las Bahamas y probar la implementación de los protocolos COVID-19, a parejas que se dedican a cuidar casas de lujos en los lugares más fascinantes del mundo, a un irlandés que buscaba un encargado para administrar sus cabañas en una isla remota y a un hotel de lujo en las Islas Maldivas que necesitaba personal para atender su librería.

Cuando baja la marea, asoma un camino adoquinado que permite llegar al castillo a pie desde la costa

Pero si alguna vez soñaste con renunciar a la vorágine de las grandes ciudades e irte a vivir mar adentro, quizás esta sea la oportunidad ideal para dar el gran paso y obtener un “trabajo de película”.

En el sur de Inglaterra, más precisamente en la región de Cornualles, el castillo medieval donde se filmó la precuela de la serie Game of Thrones está en la búsqueda de una persona que viva en él y se ocupe, entre otras cosas, de la seguridad y mantenimiento.

Unas 350 mil personas visitan el castillo al año

“¡Vení y trabajá con nosotros! Estamos buscando a un oficial para vivir y trabajar en el castillo del Monte de Saint Michael. Esta es una oportunidad única para convertirse en una parte importante de la vida en una de las locaciones más emblemáticas de Cornwall”, dice el aviso que fue publicado en sus redes sociales.

El castillo, que data del año 1135, está situado a 500 metros de la costa y emerge en lo alto del monte de la isla Saint Michael. Su forma de acceso en es barco pero no siempre es así ya que cuando baja la marea asoma un zigzagueante camino de adoquines que conecta con la isla y constituye una fascinante excursión para los turistas.

Esta imponente fortaleza del medioevo que fue utilizada como locación para filmar House of Dragon, la precuela de la serie Game of Thrones

La familia Saint Aubin es la administradora del castillo y vive en esta imponente joya arquitectónica

Se estima que unas 350.000 personas lo visitan cada año y aunque es un considerado un paraje natural, gestionado por la Fundación Nacional para los Lugares de Interés Histórico de Reino Unido, la familia Saint Aubin también ejerce de administradora y vive en esa imponente joya arquitectónica.

Los empleadores buscan a una persona discreta, que tenga una gran motivación, que le ponga corazón a lo que hace, que maneje horarios flexibles y que preferentemente viva en la zona de West Cornwall.

El castillo Michael Mount publicó una aviso en sus redes donde busca a un cuidador de sus instalaciones

Entre las tareas que deberá realizar el postulante figuran: vivir en el castillo y encargarse de la seguridad, asistir a la familia St Aubyn en las zonas públicas y privadas del castillo, supervisar las infraestructuras en la isla, dormir en la isla al menos cinco noches por semana y estar disponible en situaciones de emergencia, ser responsable del correcto funcionamiento de los sistemas anti incendios y de seguridad del castillo, revisar las zonas comunes y cerrar el castillo con alarma todos los días, trabajar en equipo con los miembros del castillo contribuyendo al mantenimiento del mismo y guardar historiales de todas las inspecciones, llevar a cabo algunas tareas de limpieza, desplazamiento de mobiliario y cuadros; y estar disponible cuando sea necesario para otras tareas.

Vista panorámica de los jardines del castillo

Para aplicar a esta oferta de empleo es necesario enviar el currículum a jobs@staubynestates.com junto con una carta de presentación en la que el candidato deberá explicar por qué es la persona ideal para el puesto sí como destacar su experiencia en otros puestos y las habilidades que podría aplicar en este trabajo.

Este castillo inglés es el homólogo del Saint Michael Mont de Francia y hasta comparten la características de que solo se puede llegar pie a la isla cuando la marea está baja. Pero solo el ubicado en Cornualles ganó fama mundial al ser elegido como locación para filmar House of The Dragon, la precuela de Game of Thrones que llegará a la pantalla chica en 2022.

Así luce el paisaje desde los balcones del castillo

Creada por Ryan Condal para la cadena HBO, estará basada en el libro Fuego y Sangre del escritor George R. R. Martin y su trama se centrará en la historia de la Casa Targaryen tres siglos antes de los hechos de la serie estrenada en 2011, explorando los antepasados de Daenerys Targaryen y seguido de la dinastía que gobernó Los Siete Reinos.

La primera temporada constará de 10 episodios y estará protagonizada por Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans y Matt Smith.

El castillo, que data del año 1135, está situado a 500 metros de la costa de Cornualles

Con el rodaje en marcha y la región de Cornualles transformada en la región ficticia de Marcaderiva, sus fans ya palpitan las nuevas aventuras que ocurrirán en esa imponente locación mientras que otros se acercan a visitarla y algunos sueñan con trabajar en ese fascinante castillo del medioevo.

