La lucha de una pareja para salvar su cabaña de los incendios en Chubut: “Las casas caen como si fueran de cartón”

El fuego destruyó varias casas en Las Golondrina

“La salvaron con el cuerpo”. Así describe a Infobae Juliana, la heroica acción que llevaron adelante sus padres -Juan (70) y Claudia (67)- para evitar que los violentos incendios que azotan a la provincia de Chubut desde hace varios días consumieran su cabaña, la casa en la que viven junto a sus perros desde hace más de cuatro años.

El combate del fuego se dificulta ante la falta de lluvias

La vivienda, ubicada en la localidad de Las Golondrinas , departamento Cushamen, hace parte del afortunado grupo de propiedades que aún no fueron afectadas por el fuego. Para lograr salvarla, tuvieron algo de suerte y la invaluable ayuda de un vecino que les avisó en horas de la madrugada de ayer que el incendio no había llegado hasta la casa y todavía había tiempo de salvarla.

Así se ven las montañas en Chubut

“Mis papás están muy angustiados. Pero tienen una garra y una fortaleza que no sé de dónde la sacan. En un momento se la vieron complicada y tuvieron que agarrar sus documentos, sus perros y salir porque el fuego los rodeaba. Se despidieron de su cabaña creyendo que no la iban a ver nunca más y alrededor de las dos de la mañana un vecino llamó a mi papá y le dijo ‘tu casa está en pie, vení que la salvamos’. Laburaron toda la madrugada y lo hicieron. Cuando llegó, mojó todo lo que pudo hasta donde la bomba le funcionó. Después baldes y baldes que sacaban del tanque australiano y así salvaron su casa, con su cuerpo”, relató Juliana con orgullo pero al mismo tiempo con preocupación y miedo porque la situación en la zona está lejos de ser controlada y además es desoladora, ya que fueron muchos los vecinos que sí perdieron todo.

Una de las casas destruidas

“El fuego quedó a un paso. Pero lo que es en el frente y varias casas alrededor varias cayeron. No quedó nada. Sabemos que mucha más gente de otros lugares también perdió todo. En el barrio de mis papás por ejemplo la cabaña del frente no está más. La de atrás tampoco y así muchas más. Esa gente ya no está más acá, se fue. Por eso hablamos. Para hacerlo en nombre de los que no tienen fuerza para hablar ”, dijo Juliana, quien viajó desde su casa en Tandil para darles una mano a sus padres en medio de la situación. “No nos podemos quejar porque nuestra casa está en pie, pero muchos otros no la tienen”, agregó.

El panorama que describe la mujer es impactante. Según contó, de las casas que están en el barrio de sus padres, casi la mitad quedaron destruidas completamente por el fuego. Además, reveló que a las noches hacen guardias y ante el menor ruido accionan para apagar pequeños focos.

Los incendios forestales que afectan la provincia (Foto: EFE)

“En el lugar donde viven mis papás hay aproximadamente 20 casas. De esas, nueve desaparecieron por completo. Vecinos que se quedaron hasta las 2 de la mañana y agotaron un tanque de agua entero y vieron caer su casa como cartón . Por ahí algunas personas no viven puntualmente acá y la verdad que la gente ayudaba y trataba de salvar lo indispensable”, indicó la hija de Juan y Claudia.

La pareja vivió durante mucho tiempo en la ciudad de Comodoro Rivadavia y luego de un gran esfuerzo cumplieron el sueño de mudarse a una cabaña en Chubut. Ahora, junto a su hija, enfrentan sus horas más difíciles y no ocultan el miedo que les genera poder perder todo.

Así dejó el fuego una zona de Chubut

“Mis papás se mudaron hace cuatro años a la localidad de Las Golondrinas. Era el sueño de su vida vivir en la cabaña. La noche de ayer fue difícil. Estás al tanto de cualquier ruido y apagar los fuegos los que se puedan”, recordó. Lo que piden es más presencia del Estado y si bien evitan meterse en polémicas, creen que el origen del fuego es intencional.

“Me atrevería a decirte que son intencionales. Hay muchos intereses por tierra y está el tema de la megaminería en el medio. Es muy loco que eso se produzca de la nada. Es un fuego de rodea a toda la montaña”, dijo Juliana.

El fuego en Las Golondrinas, provincia de Chubut

En ese sentido, dijo: “No se acercó nadie de las autoridades todavía. Esto, creemos, se podría haber evitado. De lo que escuchamos del boca en boca hay diferentes versiones de lo que pasa. Puede ser que sea intencional. Los vecinos son todos solidarios. Se pusieron todos en campaña. Pero la realidad es que necesitamos un Estado presente porque por más que los vecinos junten colchones y ropa necesitamos un lugar donde poner eso. Que esto se haga público, que los políticos actúen. Necesitamos ayuda de más arriba. La gente va necesitar reconstruir sus casas”, finalizó. Por lo pronto, según dijo, se espera un fin de semana soleado y las lluvias recién llegarían la próxima semana.

