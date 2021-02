Neuquén: tensión y golpes entre turistas y manifestantes que cortaban una ruta

Tensión entre manifestantes y turistas por corte de la Ruta 40 en Neuquén (LMNeuquen)

Un grupo de manifestantes bloquea desde el fin de semana el tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional 40, cerca de Junín de los Andes, Neuquén, lo que provoca serios inconvenientes en el tránsito en el marco de un importante flujo vehicular por el fin de semana largo. La movilización se realiza en reclamo de tierras, a pesar de que el intendente de la localidad andina manifestó que “es imposible” dar una respuesta a las peticiones.

La manifestación comenzó el domingo, cuando un grupo de 12 familias cortó el tránsito de la Ruta 40, a la altura del río Curruhué. Gendarmería disolvió la protesta cerca de las 22, pero fue retomada este lunes después de las 7. Ante esta situación, se registraron momentos de tensión con los turistas que pretendían circular por la zona, que incluyeron insultos y agresiones físicas.

“Un grupo de 12 familias conformadas por personas que vinieron de Cutral Có y otras familias que bajaron de la zona rural de distintos parajes de las comunidades se instalaron en un terreno que estaba previamente usurpado, desde hace 20 años, que pertenece al IPVU (Instituto Provincial de la Vivienda) y no es municipal. Sobre el terreno hay una orden de desalojo de la provincia emitida en marzo de 2020 por el juicio ganado por el organismo a la persona que lo tomó originalmente. Por esa razón, a la gente que ahora está ocupando no se le puede ceder el terreno. Por otro lado, hay una orden de la fiscalía de que no ingresen materiales a ese lugar, por lo cual se dispuso una vigilancia permanente de la policía las 24 horas”, explicó Corazini al medio LMNeuquen.

Según el jefe comunal, los manifestantes exigen un terreno como condición excluyente para deponer su actitud, pero para el municipio “es imposible” cumplir con su pedido. “No tenemos las tierras y, en caso de tenerlas, estas personas no cumplen con los requisitos que exige la carta orgánica, que establece un mínimo de cinco años de residencia. Además, en el Instituto Municipal de Vivienda y Tierras ya hay un listado de gente de Junín de los Andes y de familias que llegaron hace muchos años a la localidad que están en espera. Esto sería de una injusticia total y se generaría un caos”, detalló.

Se registraron momentos de tensión y agresiones físicas entre los manifestantes y los turistas que pretendían circular por la Ruta 40

Corazini contó que previamente mantuvo cuatro reuniones con los manifestantes, y que en la última recibió “amenazas”. Según sus palabras, a las familias les ofrecieron “víveres y un aporte de alquiler de 20 mil pesos mensuales”, pero la propuesta fue rechazada.

Caty Uriel, referente de los manifestantes, dio más detalles sobre su reclamo en diálogo con el medio local: “Fuimos a Casa de Gobierno, estuvimos durmiendo tres días a la intemperie y no obtuvimos respuestas. Lo único que queremos es que nos den la posibilidad de poder pagar por nuestras tierras, que el intendente nos ceda los terrenos o que saquen a la policía de la toma para poder entrar con materiales y construir”.

“Somos 12 familias y 22 niños y empezamos con los reclamos el 3 de noviembre. En Junín, el intendente se acercó hasta el loteo para ver cuál era nuestra situación y solo nos ofreció plata. Sabemos que miente ya que la mayoría de las familias que iniciamos el reclamo recibimos su ayuda pero nos pagan un mes y después dejan de hacerlo. Así no podemos pagar un alquiler”, señaló.

"Es una locura y estamos muy molestos", dijo el intendente de Junín de los Andes sobre la actitud de los manifestantes

El corte de ruta afecta principalmente a los turistas que eligieron el sur neuquino para vacacionar durante el fin de semana largo. Ante esta situación, el intendente de Junín de los Andes está evaluando si continuarán con los actos programados por el 138° aniversario de la ciudad.

“ Ellos pretenden acceder a la tierra sí o sí, y desde el municipio es imposible dar esa respuesta porque es un terreno del IPVU; está judicializado con los tomadores originales y con ellos mismos. El municipio no tiene tierra para reubicarlas y, si la tuviéramos, estaríamos incumpliendo con otras familias que hace muchos años están a la espera de una respuesta de tierras”, dijo Corazini a la emisora radial LU5.

“ Es una locura y estamos muy molestos, indignados -se sinceró-. La postura es que si no les damos tierra van a continuar con sus medidas y esa posibilidad no existe en lo inmediato”.

Seguir leyendo:

Jorge Ferraresi se reunió con Axel Kicillof para empezar a abordar el conflicto por la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires

Presentan un proyecto de ley para que la justicia pueda frenar una toma de tierras en 72 horas

La OMS otorgó la aprobación de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y Oxford