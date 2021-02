Quiere ser piloto y viajó para aprender inglés: quién es la argentina que fue elegida como la “Niñera del año” en los Estados Unidos

La familia familia Van Wieren junto a Karen (@karusateriano)

“¡Queremos desearles las felicitaciones a nuestros ganadores! Nuestra Au Pair del Año 2021 es Karen de Argentina, y la Familia Anfitriona del Año 2021 es la familia Leeuw de Vermont” , publicó en su cuenta de Instagram la organización Cultural Care.

Karen Sateriano jamás imaginó que se convertiría en Mejor Niñera de los Estados Unidos (Au Pair of the Year), no sólo porque no conocía el concurso del programa , sino porque además no fue ella la que se postuló en la competencia.

“Estaba en mi rato de descanso cuando me llega un mail de la empresa para avisarme que mis empleadores, la familia Van Wieren, que me contrató para que se encargue de cuidar a sus tres hijos me había anotado en el certamen. No sólo me emocioné con el gesto, sino con la carta donde no se ahorraban los elogios”, le cuenta la niñera campeona a Infobae.

Karen tiene apenas 25 años, puso los pies en Chicago en noviembre de 2019 y le quedan otros cinco meses más de contrato para trabajar en el exterior. Decidió ser parte del programa Cultural Care para aprender inglés y conocer el american way of life, porque su verdadera meta es convertirse en piloto comercial, una profesión a las que pocas mujeres llegan. Y ese idioma es indispensable para el día a día laboral.

Karen fue elegida como la 'niñera del año en los Estados Unidos' (@karusateriano)

El programa cultural tiene una gran convocatoria entre las jóvenes argentinas, e incluye pasaje aéreo, alojamiento en casa de familia con pensión completa, seguro médico todo el año y una asignación mensual de unos U$S 800.

En el concurso habían participado unas 50 Au Pairs de diversas nacionalidades. Karen, fue la única argentina, quedó entre las 15 finalistas. Y o btuvo la victoria con más de 10.400 votos, una marcada diferencia con respecto al resto de las competidoras.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes que se tomo un minuto de su tiempo y me votó. Tomar la decisión de venir no fue para nada fácil, me tomó dos años juntar coraje para encarar este proyecto. Antes de viajar finalicé vendí todas mis cosas y viví por tres meses en la casa de una amiga, con su marido y sus tres niños para poder ahorrar lo que más pudiera. También tuve la suerte que ellos me hicieron sentir parte de su familia”, relató la joven.

Cambio de vida a 10 mil kilómetros de casa

Karen debió cumplir con todos los requisitios exigidos por el programa para poder anotarse: tener licencia de conducir y más de 200 horas comprobables cuidando niños, básicamente. Lo hizo pero la decisión no fue fácil. “En noviembre de 2019 llegué a un mundo completamente nuevo para mí. La nueva familia me tuvo mucha paciencia con el idioma porque mi inglés no era muy bueno pero con esfuerzo lo hicimos funcionar. No fue todo color de rosas... fue muy pero muy difícil pasar las fechas importantes lejos de los míos, como cumpleaños, Navidad, Año Nuevo y otras más”, reconoce.

Con todo, su balance es súper positivo: “Por suerte mi familia norteamericana estuvo siempre para contenerme. Además el programa me dio la oportunidad de conocer amigas increíbles, donde siempre encontramos contención mutua. Haciendo el balance de este año y dos meses que llevo acá me confirma que cada decisión que tomé valió la pena”.

Karen es una más de la familia (@karusateriano)

Las cualidades que la hicieron estar nominada

Según la familia Van Wieren -con la que trabaja-, Karen “ha sido la súper heroína que necesitaba nuestra familia. Su capacidad para adaptarse durante la pandemia nos cambió por completo, su papel es incomparable”, dice la carta de postulación que la describe.

Karen tiene un día a día movido. Tiene a su cargo a dos varones de 7 y 5 años y una beba de 18 meses. Su rutina arranca a las 8 de la mañana. Debe ocuparse de todo lo que tenga que ver con las actividades de los chicos. Juegan, hacen las tarea escolar, les prepara su comida y van de comprar. “Fue todo un desafío acompañarlos durante la pandemia, porque ambos padres son trabajadores esenciales, así necesitaban un apoyo mayor en el día a día. Fui una especie de maestra... jamás me lo demandaron, lo hice porque me nació”, le contaba a Infobae previo a ser seleccionada como ganadora.

Todas esa actitud fue reconocida por el matrimonio. “Lo hizo con alegría, innovación y una comunicación excepcional. A la luz de todo esto, ¡logró alcanzar sus increíbles metas de aprender inglés y comenzar su carrera como piloto! A nuestra hija au pair, Karen, ¡te queremos!”, cerraron la postulación.

Ganadora y futura pilota

La niñera argentina tiene planeado volver a Córdoba en agosto para retomar sus estudios luego de haber vivido una de las “mejores experiencias de su vida”. No duda en inspirar a otros. “No dejen de luchar por sus sueños. Si algo me enseñaron de chica es que no importaba lo que eligiera hacer, tenia que luchar por ello y dar lo mejor de mi . Jamás imaginé que esto iba a tomar tal magnitud”.

