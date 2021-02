Accidente fatal en la ruta 2: murieron dos mujeres al despistarse su auto cerca de la entrada a Mar del Plata

Dos mujeres murieron en un accidente en Mar del Plata (Télam/Gentileza Bomberos de Mar del Plata)

Dos mujeres murieron este domingo por la tarde al despistarse el auto en el que circulaban por la ruta 2 , a pocos kilómetros del ingreso a la ciudad de Mar del Plata. Las víctimas, que fallecieron tras el impacto, eran las únicas ocupantes del vehículo.

El accidente se produjo minutos después de las 14, a la altura del kilómetro 392 de la autovía. Según informó Télam, el auto circulaba sobre la mano en dirección a la localidad balnearia. En principio, si bien se desconocen los pormenores de lo sucedido, no habría existido intervención de otro vehículo en el hecho.

Las víctimas fatales fueron identificadas como María Teresa Balbiani, de 85 años y oriunda de la Ciudad de Buenos Aires; y Malvina Edith Ibáñez, de 28 años y con domicilio en el partido bonaerense de Moreno. Ella solas viajaban a bordo del Volskwagen Fox que se despistó a diez kilómetros de Mar del Plata.

Instantes después del accidente llegó al lugar personal de Bomberos de Camet y de Caisamar y el Grupo de Rescate, así como del SAME y del Destacamento Vial VII, que estableció que las dos mujeres murieron durante el impacto y quedaron dentro del auto, sobre el canal que separa las dos manos de circulación en la ruta 2 .

Fuentes judiciales informaron a Infobae que se abrió una investigación bajo la carátula de homicidio culposo y muerte por accidente. Personal policial y de bomberos realizó las pericias correspondientes para determinar las causas y la mecánica del accidente. La principal teoría apunta a que el despiste no habría ocurrido por la intervención de otro vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 14, a diez kilómetros de la entrada a Mar del Plata

Según un informe suministrado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Transporte, los siniestros viales bajaron un 45% en 2020 respecto del año anterior. En un año marcado por el aislamiento obligatorio debido a la pandemia del coronavirus, el promedio diario de accidentes cayó de 15,3 a 8,5 y la tasa de mortalidad cada 100 mil habitantes pasó de 12,5 a 16,9.

Durante el 2020 fallecieron 3.138 personas en siniestros viales, sobre un total de 2.784 accidentes fatales, lo que implica una tasa de 6,1 siniestros fatales.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán lideran la estadística de muertes en accidentes, en tanto que, por tasa de fallecidos cada 100 mil habitantes, las provincias del NOA y del NEA presentan los registros más altos.

Buenos Aires tiene el peor índice de cantidad de siniestros, con 570; y de muertos, con 660. Le sigue Santa Fe con 295 y 334, Córdoba con 294 y 328, y Tucumán con 206 y 225 respectivamente.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, sostuvo que “estas cifras son el lado positivo de las restricciones de circulación que nos trajo la pandemia y, sobre todo, son personas que hoy siguen con nosotros y familias que no están sufriendo una pérdida”.

No obstante, advirtió que “si queremos mantenerlas debemos ser muy responsables a la hora de circular, respetando la velocidad máxima, no consumiendo alcohol y usando el cinturón de seguridad, no solamente quienes se mueven en automóviles. Todas las personas que viajen en micros o minibús también deben usarlo porque, además de ser obligatorio, es la forma de cuidar su vida”.

A su vez, el director de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, remarcó el hecho de que “las 23 Provincias y a la ciudad de Buenos Aires” tuvieran al 14 de enero consolidadas las estadísticas oficiales del año anterior, señalando que “es algo que nunca había sucedido en la Argentina y demuestra que el trabajo federal y comprometido es el camino a seguir”.

Seguir leyendo:

Tras perder la final de la Copa Sudamericana con Lanús, el arquero Lucas Acosta protagonizó un impactante accidente con su auto en Córdoba

Caos en el centro porteño: una protesta y un accidente de tránsito impidieron la circulación por la 9 de Julio

Grave accidente de tránsito en el centro de Bogotá deja al menos tres muertos y varios heridos