Según una encuesta, 6 de cada 10 argentinos no conocen el límite de alcohol en sangre permitido para conducir

Control de alcoholemia durante las fiestas

Un relevamiento realizado por el Observatorio Vial de CECAITRA (Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial) arrojó como resultado 6 de cada 4 argentinos desconocen la normativa vial que regula la ingesta de alcohol. La conclusión deriva de un sondeo telefónico que realizó el Observatorio en hogares del AMBA para verificar el comportamiento de los conductores durante las fiestas de diciembre del 2020.

Si bien la mayoría de los encuestados tiene conciencia de lo peligroso que es manejar bajo los efectos del alcohol y reconocen -por ejemplo- que cuando se exceden los límites permitidos de su ingesta la visión comienza a tener dificultades para enfocar el camino, la motricidad se ve afectada, los movimientos sufren un retardo y la posibilidad de provocar un siniestro vial aumenta. Pero sólo el 42 % de los encuestados pudo responder correctamente que el límite de consumo de alcohol permitido por la Ley es de 0.5 miligramos de alcohol en sangre.

La respuesta más elegida a la pregunta “según su conocimiento, ¿Cuál es el límite de ingesta de alcohol permitido para conducir?” fue errónea: “0 miligramos de alcohol en sangre”, por la que optó el 46% de los encuestados. El resto eligió “1 miligramo de alcohol en sangre” (4%); “1,5 miligramos de alcohol en sangre” (1%); mientras que un 7% reconoció ignorar la respuesta.

La encuesta vial de CECAITRA: conductores responsables y el desconocimiento sobre el límite de alcohol en sangre permitido

Cuando se les inquirió acerca del principal motivo de los siniestros viales, la respuesta que indicaba la “presencia de conductores alcoholizados”, fue elegida por el 29% de los encuestados, quedando como segunda causa. En primer lugar, con el 30% de las preferencias, fue señalada la “transgresión a las normas de parte de los conductores”.

Entre los que contestaron en forma correcta se destacaron los jóvenes menores de 29 años y los adultos de entre 30 y 49 años: el 46% de ambos grupos etarios eligió la respuesta de “0,5 miligramos de alcohol en sangre”. En cambio, el porcentaje disminuyó al 31% cuando los encuestados eran mayores de 65 años.

Por otra parte, entre quienes dijeron no conocer la respuesta también se observaron grandes diferencias según la edad. Los menores de 29 años representaron el 1% de esta categoría, pero los mayores de 65 años constituyeron el 12%.

Según el trabajo del Observatorio Vial de CECAITRA, para la gente el exceso de alcohol es la segunda causa de siniestros viales

El universo de los encuestados tuvo un 53% de mujeres y un 47% de varones. El 31% pertenecían al grupo etario que va de los 16 a los 29 años, el 36% de los 30 a los 49, el 19% de los 50 a los 64 y por último, el 14% más de 64 años. En cuanto a la escolarización, tenían estudios “primarios completos o incompletos” el 26%, secundarios incompletos el 22%, secundarios completos el 23%, terciarios o universitarios incompletos el 13% y terciarios o universitarios completos o posgrados el 16%.

Facundo Jaime, vocero de CECAITRA, expresó que “es muy importante conocer la normativa vial, pero también es imprescindible ser consciente de lo peligroso que es conducir un vehículo excediendo los límites de alcohol permitidos. Desde CECAITRA, apelamos a la responsabilidad al conducir, para cuidar no solo la propia vida, sino la de las personas que nos acompañan y de las que transitan en la calle junto a nosotros”.

¿La culpa es del otro? En el trabajo, para la mayoría hay un bajo respeto hacia las normas de tránsito. Pero cuando se le pregunta por la actitud personal, la mayor parte dice respetarlas

Y añadió que “durante el sondeo pudimos observar que la idea del exceso de alcohol como causante de los hechos viales fue la más elegida por los menores de 29 años. Siendo los siniestros la primera causa de muerte de los menores en nuestro país, es muy importante que los jóvenes conozcan la peligrosidad que tiene el alcohol al volante”.

Por último, Jaime finalizó aconsejando seguir una medida exitosa: “la del conductor responsable, en la que se elige a una persona que no tome alcohol y se encarga de llevar al resto a sus hogares de manera segura. Esta idea ayuda a que tengamos una conducción responsable, sin víctimas que lamentar”. Según el trabajo del Observatorio, para las Fiestas el 45% no precisaba conducir, el 42% pensaba designar un conductor responsable y el 13% no pensaba hacerlo.

La percepción de los encuestados por CECAITRA fue que durante las fiestas, la mayoría se excede con la ingesta de alcohol

En los operativos que se llevaron a cabo durante las fiestas, se notó una importante baja entre los positivos por alcoholemia detectados en Fin de Año con respecto a Navidad. Entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre se incrementaron los controles -hubo 10 puntos de testeo más que lo habitual- y se llevaron a cabo 1795 exámenes de alcoholemia, de los cuales 55 (3%) resultaron positivos. Entre el 31 de diciembre de 2020 y el 1° de enero de este año, la prueba fue realizada a 2932 conductores, de los cuales 35 (1,2%) superaron la medida permitida.

Seguí leyendo:

55 casos positivos y las excusas más insólitas de los controles de alcoholemia que se hicieron en Nochebuena

Según una encuesta, el desconocimiento de las normas de tránsito es la principal causa de los siniestros viales