El inquietante y aterrador futuro del planeta: ¿cómo será nuestra vida en treinta años?

¿Cómo será el futuro en el año 2050? A solo tres décadas de distancia, la mayoría de nosotros esperamos seguir existiendo. ¿Y si no fuera así? Según Sofía Pineda Ochoa, directora de "Endgame 2050", a menos que actuemos con urgencia ahora, estamos acelerando nuestra propia destrucción.

El “clic” lo hizo hace casi una década. En ese momento, la mexicana Sofía Pineda Ochoa (39) estaba viviendo en Galveston (Estados Unidos). A bordo de su auto, la médica cruzó el puente que desembocaba en la isla donde vivía y tuvo que contener la respiración. “Apestaba a olor pescado”, recuerda en charla con Infobae.

Durante los días posteriores, Pineda Ochoa se obsesionó. “Pensaba: ¿qué está pasando? Esto no es normal. En la isla siempre huele a mar, huele rico. Empecé a averiguar y me enteré que las playas estaban cubiertas de pescados muertos ”, dice. La imagen le generó tal impacto (“Es algo que uno no está acostumbrado a ver”) que decidió ponerse a investigar. “Es un fenómeno que sucede cada cierto número de años, cuando baja la concentración de oxígeno en los océanos”, explica.

Luego de tres años de intenso trabajo e investigación, la cineasta Sofía Pineda Ochoa estrenó "Endgame 2050", un documental que habla sobre la crisis medioambiental que atraviesa la humanidad en la actualidad y el escenario futuro que se avecina en caso de no tomar acciones de forma inmediata.

De México a Estados Unidos / De la medicina al ambientalismo

Sofia Pineda Ochoa tiene 39 años y nació en Guadalajara (México), donde estudió medicina en la Escuela Pública de Medicina. Después, cuenta, se trasladó a Estados Unidos para cursar una especialidad en la Universidad de Texas.

“ Fueron cerca de diez años de formación y no tuve tiempo de dedicarme a mi otra pasión: el medioambiente . En cuanto terminé, me volqué de lleno al armado y dirección de este documental”, dice acerca de Endgame, 2050. La última oportunidad de la humanidad es ahora, el film que produjo junto a Robert Rapfogel y del que participa el músico y compositor, Moby.

El documental , que le llevó tres años de trabajo e investigación, se pregunta cómo será nuestra vida en el año 2050 . A solo tres décadas de distancia, dice la sinopsis, la mayoría de nosotros esperamos seguir existiendo. Pero, ¿a qué tipo de futuro nos estamos adentrando?

Con mezcla de ficción narrativa, entrevistas a reconocidos especialistas y evidencia basada en estudios científicos, Endgame 2050 invita a pensar de acá a treinta años. Alerta Spoiler: la situación no es para nada alentadora. Si los seres humanos no modificamos nuestra conducta, vamos camino a nuestra propia destrucción.

“Estamos arruinando el planeta de una manera muy tangible y muy medible. La gente piensa: ‘Ay, bueno, pues mis hijos o mis nietos...’. No, no, no. Esto nos está afectando aquí y ahora . Suena exagerado, pero no lo es. Por eso hice este documental y por eso lo colgué gratis en YouTube. Me gustaría que generara preocupación”, apunta Pineda Ochoa.

"Estamos poniendo en el océano el equivalente a más de mil camiones de basura llenos de plástico cada día", dice Sofía Pineda Ochoa.

A lo largo de sus 93 minutos, el film aborda seis temas que representan un foco de alarma en la actualidad: desde la contaminación y la deforestación, pasando por el consumo de carne hasta la superpoblación. Lo que más le costó, dice Pineda Ochoa, fue hacer que el contenido fuera “entretenido” y, al mismo tiempo, interpelar al espectador con imágenes estremecedoras, como las que se ven en la Parte III: “Océanos sin peces llenos de plástico”.

La claves del un futuro

Vegana desde hace una década, y con un profundo conocimiento del impacto ambiental que genera la industria de la ganadería, Pineda Ochoa plantea que una de las claves para extender nuestra estadía en el planeta tierra es dejar de consumir productos de origen animal.

“ Tenemos que ser más prácticos y echarle más cabeza a cómo nos alimentamos. Para cooperar realmente con el medioambiente deberíamos eliminar de nuestras dietas la carne y pescado ”, apunta la cineasta.

El reconocido músico y compositor, Moby, participa del documental. Activista vegetariano por los derechos de los animales, el estadounidense aporta con grandes reflexiones.

Otra de sus conclusiones, y según ella un tema del que poco se habla en los medios, radica en la planificación familiar: tener pocos hijos o, directamente (y como en su caso) decidir no tenerlos. “Estamos creciendo por más de 80 millones cada año. Eso es equivalente a la población de Alemania. Es como si, cada año, le agregáramos una Alemania nueva al mundo . ¿Cómo no va a tener un impacto semejante crecimiento demográfico?”, se pregunta la mexicana.

“Tenemos que entender esto. Se supone que somos inteligentes, ¿no? Pudimos llegar a la Luna, crear celulares... Entonces, ¿dónde está nuestra inteligencia para darnos cuenta de lo que estamos haciendo y cambiar? A veces pienso que el problema es que la gente ni se entera ”, agrega Pineda Ochoa.

-¿Es posible que, como se plantea en el documental, en 30 años necesitemos que nos racionen el agua y la cantidad de comida por día?

-Hay lugares en el mundo que ya están teniendo ese tipo de problemas. Tú no lo puedes dimensionar porque hoy en día, en Argentina, no tienes problemas para acceder al agua o a los alimentos. Yo, afortunadamente, tampoco. Pero países como la India, por ejemplo, se están peleando a muerte por el control de los pozos de agua . En otros lugares están usando reservas que, como lo indica su nombre, solo se deberían usar en caso de urgencias. ¿Qué va a pasar cuando se acaben?

-Hablemos del título de la película, ¿Por qué Endgame 2050?

-Al principio le iba a poner “Earth 2050”, pero después lo cambié. Cuando se lo conté a mi mamá me dijo: ‘Ay, ¡qué feo! Endgame es como Game Over, como que se acabó'”. Para mí, “Endgame” es como el match point (punto que da ganado el juego) de un partido de tenis. Por eso le puse el tagline “ La última oportunidad de la humanidad esa hora ”. Y realmente lo pienso: no es en el 2050, es ahora .

Endgame 2050 está disponible en YouTube, en la página endgame2050.com y en Amazon Prime, para cualquier persona que desee mirarlo. Cuenta con la participación del músico y compositor estadounidense Moby, quien se luce con algunas intervenciones que dejarán pensando a más de uno, como esta a continuación.

“ Cuando las personas ven el medioambiente y dicen: ‘Todo está bien’, me recuerdan a un amigo mío. Él era adicto a la heroína y alcohólico y era muy feliz . Un día se subió a su auto, antes se había estado inyectando y había estado bebiendo, y llevó a algunos amigos. Ninguno usaba el cinturón de seguridad. Si le hubieras preguntado a él y a sus amigos, mientras iban en el auto, escuchando música y yendo a 170 kilómetros por hora en la autopista, cómo se sentían todos hubieran contestado: ‘Nos sentimos muy bien, todo está bien’. Tres segundos después tuvieron un gran accidente: él perdió las piernas y dos de sus amigos murieron. ¿Cómo te convenzo de que sos el heroinómano alcohólico en el auto conduciendo sin cinturón de seguridad? Porque ahora mismo vos pensás que las cosas están bien, pero te puedo garantizar que no lo están ”.

