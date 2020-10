Con poco movimiento llegaron a Ezeiza los primeros vuelos desde países vecinos: qué necesitan los turistas para ingresar

Este viernes está confirmados cinco arribos provenientes de Santiago de Chile y San Pablo.

A las 13.53 de hoy aterrizó el vuelo H2 507 de la línea aérea Sky Line desde Santiago de Chile. Minutos después, fue el turno del vuelo AR 1241 de Aerolíneas Argentinas, desde el Aeropuerto de Guarulhos en San Pablo, Brasil. Para el resto del día se espera un total de cinco arribos.

Así, eesde este mediodía, los turistas de país limítrofes ya pueden ingresar al país. Así, el Gobierno Nacional oficializó la reapertura de las fronteras. Según la resolución oficial, esta primera etapa será una prueba piloto de cara a permitir nuevas flexibilizaciones a futuro. La medida había sido confirmada días atrás por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. En tanto será la Dirección Nacional de Migraciones la que determinará y habilitará los pasos internacionales de ingreso al territorio argentino. Según se precisó anteriormente, solo estarán habilitados el Aeropuerto de Ezeiza y el Puerto de Buenos Aires. En esta primera etapa de flexibilización los pasos terrestres continuarán cerrados.

Quienes ingresen al país deberán hacerlo con un test de COVID-19 negativo, un seguro de asistencia médica y cumplimentar la respectiva declaración jurada. "Si la experiencia resulta exitosa “hay voluntad política de que la apertura sea más amplia y abarque a todas las provincias y después al resto de los países”, explicó la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

Por su parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anticipó una fuerte estrategia de testeos para los turistas regionales y nacionales, con protocolos sanitarios que garanticen la seguridad tanto de los visitantes como de los residentes. En coordinación con el Gobierno nacional el plan contempla que los viajeros deberán hacer un aislamiento en caso de que el análisis por PCR resulte positivo. Pero de resultar negativo, en principio no deberán realizar cuarentena al arribar.

Beneficiados por el tipo de cambio y por la brecha entre el dólar oficial y el dólar informal hay gran expectativa por la posibilidad de realizar “tours de compras” a precios más accesibles que en sus países de origen.

Los visitantes internacionales deberán:

-Presentar una declaración jurada.

-Realizar un test PCR en origen con 72 horas de anticipación.

-Contar con un seguro médico con cobertura COVID-19.

-Realizar un test PCR en Ezeiza. Tras el hisopado, los turistas internacionales podrán continuar su viaje y no deberán esperar el resultado en el aeropuerto.

Los turistas nacionales que arriben a la ciudad o residentes que regresen deberán:

-Presentar una declaración jurada.

-Los visitantes nacionales y residentes de la Ciudad que hayan viajado dentro del país y lleguen por vía aérea deberán realizar un test PCR en Ezeiza.

·Los que lleguen en su auto particular deberán realizar el análisis dentro de las 24 horas en cualquiera de los puntos de testeo habiltados por el Gobierno porteño.

Una vez realizados los testeos podrán ingresar a la Ciudad sin necesidad de esperar el resultado en los puntos de llegada y solamente deberán aislarse en caso de que el resultado sea positivo.

“De la misma manera que el Plan de Puesta en Marcha avanza de manera gradual, hoy estamos en condiciones de dar los primeros pasos para recuperar paulatinamente el flujo de visitantes y la conexión de Buenos Aires con todos todos los destinos del país y el mundo. Esta estrategia sigue la experiencia y los estándares internacionales de otras ciudades que ya comenzaron a abrir el turismo y nos permitirá recibir visitantes de forma gradual y segura. Es una buena noticia, porque de a poco podremos reactivar la economía del visitante en la Ciudad, un sector clave por su impacto en otras actividades, como la gastronomía o el comercio”, señaló Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad.

Esta semana la Ciudad obtuvo el sello de destino seguro del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo que garantiza que cumple con todos los protocolos sanitarios y de seguridad para recibir turistas, y es una garantía internacional de confianza para los viajeros. Asimismo, el Gobierno porteño y el sector hotelero trabajaron en conjunto desarrollando los protocolos, y actualmente los hoteles están listos para alojar visitantes de forma segura.

Hoteles que acaban de habilitar en CABA por reapertura de fronteras a países vecinos

-Hotel NH City, Bolivar 160.

-Hotel NH Collection Lancaster, Av. Cordoba 405.

-Hotel CH Le Petit, Esmeralda 933.

-Hotel Casasur, Costa Rica 6032.

-Hotel Park Silver, Cerrito 330.

-Hotel Solis 666, Solis 666.

-Hotel Sheraton, San Martin 1225.

-Hotel Design Suites, Tacuarí 243.

-Hotel Regente, Suipacha 964.

-Hotel El Conquistador, Suipacha 948.

-Hotel Urban Suites, Junín 1727.

-Hotel Abasto, Av. Corrientes 3190.

-Palladio Hotel Buenos Aires, Av. Callao 924.

-Hilton Buenos Aires, Puerto Madero y Pilar.

-Boca by design, Tacuarí 243.

-Intercontinental Buenos Aires, Moreno 809.

-O2 Hotel Buenos Aires, Junín 357.

-Park Tower Buenos Aires, Av. Leandro N. Alem 1193.

-Scala Hotel, Bernardo de Irigoyen 740.

-Awwa Suites, Lafinur 3370.

-Loi Suites Recoleta, Vicente López 1955.

-Loi Esmeralda, Marcelo Torcuato de Alvear 842.

-Novotel, Av. Corrientes 1334.

-Embajador, Carlos Pellegrini 1185.

En 2019 arribaron a Buenos Aires 2,9 millones de turistas internacionales y 6,9 millones de turistas nacionales que dejaron un gasto total de U$S 2.484 millones, de los cuales U$S 1.839 millones fueron de gasto de internacionales y U$S 645 millones de gasto de turistas nacionales . La mayoría de los turistas internacionales vinieron de mercados regionales, como Brasil (28%), Uruguay (11%), Chile (9%), EE.UU. y Canadá (10%).

Por su parte, los turistas nacionales arribaron a la Ciudad vía ómnibus (36%), automóvil (35%), avión (26%) u otras vías (3%). Las ramas económicas ligadas al sector turístico sostuvieron el 7% del empleo privado registrado en la Ciudad en 2019, con 148 mil puestos de trabajo.

Fotos Gustavo Gavotti

