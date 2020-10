“Amiga, ¿es tu novio?”: mujeres que se unen para advertir a otras sobre hombres infieles y violentos

En algunos grupos hay escraches que incluso se pueden compartir sin control. En otros, las pruebas se pasan a la afectada por privado (Shutterstock)

La semana pasada, cuando Macarena Sánchez Landa decidió crear el grupo de Facebook “Amiga, es tu novio? Buenos Aires”, una escena había vuelto a repetirse y ella había sentido, otra vez, impotencia. Un hombre que tenía entre sus contactos le había “tirado onda, pero no cualquier hombre: alguien que siempre se había mostrado en las fotos con su novia, a la que yo conocía, con sus hijos, la típica familia feliz”.

Macarena tiene 32 años, es feminista y cree que ya es hora de dejar de reducir la violencia al “¿pero te pegó?” para empezar a señalar otras formas, por ejemplo, lo que llama “maltrato emocional”.

En diálogo con Infobae, sostiene: “La infidelidad también es una forma de violencia, porque la otra mujer está siendo engañada, no está siendo respetada. Muchas veces ese daño emocional deja secuelas, porque te terminás odiando, terminás creyendo que no sos suficiente. Pensé en esas novias y sentí empatía. No me gustaría que me pasara a mí y, si ocurriera, me encantaría que la otra mujer viniera advertirme”.

Las mujeres advierten sobre hombres que le fueron infieles

Hay decenas de grupos de Facebook con el mismo nombre (o con pequeñas variaciones) de toda Latinoamérica aunque, en la práctica, tienen objetivos y métodos bastante diferentes. Hay grupos que son públicos (algunos tienen más de 10.000 miembros) y todo lo que se publica se puede compartir, lo que implica un riesgo enorme: que se escrache con nombre, apellido y foto a un hombre por ser infiel o por tener sospechas de que lo es y que todo se convierta en una “cacería” virtual.

El riesgo, también, es que en los grupos públicos se infiltren afectados con perfiles falsos, se alíen para que nadie les escupa el asado y, por ejemplo, denuncien o amenacen a quienes los exponen.

"'Amiga date cuenta' es la base de nuestro grupo", dice Verónica Fernández

El grupo que creó Macarena, en cambio, es privado y por ahora tiene menos de 600 miembros. Eso se debe a que el peligro de que se cuelen hombres -afectados directamente o no, sólo por defender al género corporativamente- es alto, por lo que revisan cada perfil nuevo puntillosamente para asegurarse de “mantener un espacio seguro” , agrega Yésica Benítez (33), madre de tres hijos y una de las administradoras.

“Lo que me interesa, en definitiva, es romper con la idea de la competencia entre mujeres, terminar con esto de que las mujeres somos rivales que peleamos por la misma presa”, sigue Macarena. “Cuando yo era más chica la idea que circulaba era que si vos te ganabas el novio de la otra era porque vos eras mejor: más linda, mejor pelo, mejores tetas, más interesante. Basta, tenemos que ser aliadas entre nosotras, ayudarnos, alertarnos”.

"Quería advertirles por si lo conocen", escribió otra joven en un grupo

Los nombres son tan parecidos que se empastan pero lo cierto es que hay grupos en los que directamente se puede publicar una captura de pantalla del “pirata”, fotos, nombres, incluso hacer con ellos memes para burlarse, por ejemplo, de sus características físicas: si es feo, si es morocho, si tiene un trabajo poco calificado.

En esa capturas quedan expuestos todos los trucos: en un grupo público del norte del país, por ejemplo, una captura muestra a un joven que le dice a una chica “mi novia no es gran cosa” y otro que le explica que sólo está con su esposa para que “los chicos vean a sus padres juntos”.

Muchos hombres casados mandan selfies de penes (Shutterstock)

“En nuestro caso -explica Yanina- cuando alguna mujer aporta pruebas de que la pareja sentimental de otra no se está comportando de forma correcta, hablamos con la afectada en privado y le mostramos esas pruebas”. Se refiere, por ejemplo, a capturas de pantallas de chats, o “a veces hay hombres que tienen la foto con el hijo y la familia y te mandan una foto de su pene sin consentimiento”.

“Después -sigue- lo que esa mujer haga con su relación corre por su cuenta, porque no sabés cómo puede reaccionar, ni ella ni el resto de la familia. Si nos necesita, estamos ahí para contenerla”.

En algunos grupos públicos hay muchas burlas y memes

Los grupos donde se hacen memes y burlas no son sólo de Argentina, hay decenas en México, por ejemplo.

“Burlarse de las características físicas, del trabajo o de la raza del hombre no es feminista; tampoco exponer a un hombre en público por ser infiel. Nuestro objetivo es advertirnos para cuidarnos, estar más aliadas, pensemos que fuimos socializadas en esta idea del ‘amor romántico’, de que las mujeres nos tenemos que bancar ciertas cosas y mirar para otro lado para que la pareja prospere. Me parece injusto, creo que hay que desarmarlo, yo merezco estar con alguien que me quiera y respete los acuerdos”.

En los grupos en los que hay burlas, además, suele suceder que los relatos de las mujeres violentadas no se toman en serio, por lo que se las termina revictimizando.

Muchos arrancaron detectando infieles pero después mutaron

Verónica Fernández tiene 23 años y es la creadora del grupo “AMIGA ES TU NOVIE? BUENOS AIRES OFICIAL”, que tiene 1.500 integrantes. En la descripción del grupo escribió: “Si están conociendo a alguien y quieren saber si está en pareja o no, publiquen su foto acá y sáquense la duda”.

“Así arrancó el grupo, como un detector de infieles, aunque después se amplió para advertir sobre personas violentas” , cuenta ella a Infobae. Verónica tomó la idea de lo que había visto en otros países, aunque decidió volverla inclusiva (por eso dice “novie” en el título"). “Es que el objetivo es protegernos emocionalmente no solo de los hombres infieles. Hay chicas bisexuales o lesbianas que también sufren este tipo de maltrato emocional”, desarrolla.

Algunas ponen fotos con sus parejas y piden que “cualquier cosa que le tire onda a alguien le avisen”; otras se ofrecen a hablarle al sospechoso a ver “si pisan el palito”. “Hasta ahora, si alguien detectó a una persona infiel, no lo expusieron en público. Se le avisa a la otra mujer en privado. Por ejemplo, un grupo de chicas le escribió el otro día a otra chica para avisarle que conocían a su novio, con el que salía en la foto, y que lo habían visto el fin de semana chapando con otra”.

Verónica sabe perfectamente que existen las relaciones monogámicas y las abiertas, donde las parejas consensúan que pueden relacionarse sexual y afectivamente con otras personas en simultáneo.

"Tengan cuidado", escribe otra y da sus razones

“Yo soy monógama y en una relación de este tipo el compromiso es de exclusividad. Me parece importante que, si asumiste un compromiso, que se respete. Yo lo pasé, conozco las secuelas psicológicas que te deja una infidelidad y no quiero que otras mujeres pasen por eso. No es maltrato solo cuando la agresión es física”, coincide.

Hay grupos, también en Facebook, que tienen una sutil y a la vez enorme diferencia con estos. Se llaman “Amigo, ¿esa es tu novia?” , donde “se comparten fotos íntimas de mujeres, muchas veces robadas o que se sacan en la privacidad o en el sexo virtual: la forma en la que se socializan los machos”, describe Yésica. “No tienen como objetivo advertir nada sino difundir fotos privadas sin el consentimiento de las mujeres”.

De infieles a violentos

Una joven le pregunta a la ex de su novio si siempre tuvo "esos arranques"

También en el caso del grupo creado por Macarena y en el que hay mujeres que sufrieron distintos tipos de violencia -sexual, física, psicológica- la idea inicial de detectar infidelidades se amplió a detectar violentos.

“Nos seguimos vinculando con hombres . Muchas somos madres, tenemos parejas hombres, por eso nos pareció importante hacer advertencias a otras para cuidarnos entre nosotras”, explica Yanina. “Si una alerta ‘ojo con él, yo corté porque me quiso ahorcar’, me parece una forma de preservarnos. No se trata sólo de advertir sobre la violencia física, también es importante cuando otra dice ‘ojo, a mí me revisaba el celular’”.

Belén Torres, la chica agredida en 2017 por el anestesista

Macarena cree lo mismo y recuerda el caso de la joven de 20 años que en 2017 conoció a un anestesista por Tinder y terminó siendo ferozmente atacada por él. "Me pregunto: ¿y si otra chica hubiese contado en un grupo que era un violento o que le había detectado algo agresivo? Tal vez esa joven no habría terminado en un hospital toda lastimada ".

Por eso le parece importante que en el grupo algunas empezaran a advertir a otras sobre las violencias más sutiles, como el caso de una chica que terminó preguntándole a la ex de su novio si él “siempre había tenido esos arranques raros” y si “tengo que asustarme” . La joven, que dijo que “él desconfía de todo, crea situaciones en su cabeza", fue advertida, precisamente, de la manipulación psicológica que suele esconderse detrás del “te cela porque te quiere”.





