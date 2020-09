Video: así fue el accidente de moto de Nacho Viale ocasionado por una imprudente automovilista

Así fue el accidente

Dos semanas después del accidente que Nacho Viale sufrió con su moto, Infobae accedió al video del momento del choque, que dejó en evidencia la imprudencia de la conductora del Peugeot 207 que dobló a la izquierda en la esquina de Juan B. Justo y Santa Fe -algo que está prohibido- y embistió al productor televisivo.

Las imágenes muestran cómo Agustina Florencia Pérez, una joven de 31 años que vive en el partido bonaerense de Avellaneda, avanzaba sobre la avenida Juan B. Justo en la intersección con Santa Fe y allí dobló a la izquierda hacia Santa Fe, algo que en una avenida que es doble mano no puede hacerse.

Así quedó la moto de Viale

Viale venía con su moto por la avenida Intendente Bullrich (la continuación de Juan B. Justo luego de cruzar Santa Fe hacia el norte) cuando impactó contra el Peugeot 207 compact que realizaba la maniobra imprudente.

El nieto de Mirtha Legrand logró disminuir la velocidad de su moto BMW modelo R, pero así y todo no pudo evitar impactar con la parte delantera derecha del Peugeot. Tras el choque, Viale salió despedido de su moto y cayó al piso . Inmediatamente se tomó una de sus piernas en un gesto de claro dolor.

El impacto de la moto fue en la parte delantera derecha del Peugeot

La conductora, por su parte, no salió del vehículo en ningún momento , por lo que Viale fue auxiliado por una persona que estaba cruzando la calle al momento del choque. Rápidamente otro automovilista se sumó a la escena y aparentemente llamó al servicio de emergencias.

En el acta policial quedó en evidencia que la responsabilidad fue exclusivamente de Pérez ya que durante la inspección ocular que se realizó en el lugar del hecho los agentes constataron que “en la intersección se aprecian sendas peatonales, líneas de detención vehicular, semáforos vehiculares o peatonales los cuales al momento de la inspección funcionaban concretamente, doble línea amarilla, delimitación de carriles, señalización horizontal sobre la calzada en ambas avenidas de giro y cinco cámaras tipo domo”.

Los tuits de Nacho Viale tras el accidente

Tras el choque, la ambulancia que llegó al lugar trasladó a Viale al hospital Rivadavia, donde le realizaron una serie de estudios para descartar cualquier lesión de gravedad. Desde el centro médico, Viale publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter: “Quiero agradecer a todos los que se preocuparon y me llamaron y escribieron. Tuve un choque muy fuerte, por culpa de la irresponsabilidad e inconsciencia de una chica que no le importo nada. Manejaba con su perro encima, dobló a la izquierda en una avenida y provocó esto”.

“No tuvo ni siquiera la delicadeza de preguntarme cómo estaba o pedirme perdón. Tampoco de acompañarme al hospital o preocuparse por mi estado. En fin… la saqué muy barata. Y en especial a mi familia, amigos y todos los que se preocuparon por mí. Una persona así de inconsciente te puede arruinar la vida en un segundo. Gracias. Estoy bien”, agregó Viale, que además resaltó que Pérez no le pidió disculpas en ningún momento y que tampoco se comunicó con él días después del choque para saber cómo evolucionaba.

En la semana posterior al accidente, Marcela Tinayre, madre de Nacho Viale, se refirió al tema en su programa Las Rubias, en KZO. La conductora hizo un repaso de los hechos y de cómo reaccionó a la noticia: “Cuando me avisaron por teléfono yo estaba en mi casa y me desmayé. Me caí al piso. ‘Una más no aguanto’, dije. Un amigo que estaba en casa, con su pareja, agarró el teléfono y me repetía lo que le decían. Yo preguntaba si estaba vivo y me decían que sí”.

Además, contó cómo afectó a la familia, en especial a Mirtha Legrand: “Otra preocupación era cómo avisarle a mamá, porque esto iba a salir en los medios. Ella es muy estoica y me preguntaba si estaba vivo. Al rato Nacho la llamó para darle tranquilidad. Es una señora grande y recibir una noticia así puede ser tremendo para ella. La cuidamos muchísimo”.

En tanto, Tinayre destacó los cuidados que recibió el joven productor: “Agradezco muchísimo al SAME, Hospital Rivadavia y Mater Dei que se ocuparon del tema como de cualquiera. La gente de la salud está muy tocada y vale la pena mencionarlos y agradecerles. Nacho está muy golpeado y dolorido. Cuando te baja la adrenalina de lo que viviste, te aparecen los dolores y la angustia”.

Los dichos de Marcela Tinayre sobre el accidente de su hijo

A continuación resaltó la labor de Ignacio Viale del Carril, su ex pareja y padre de Nacho: “El papá de Nacho se ocupó muchísimo. Él también anda en moto de toda la vida. Nacho está subido arriba de una moto desde que tiene tres años. Tengo que agradecerle a la vida que está vivo”.

Viale se está recuperando de los golpes pero ya se reinorporó al trabajo. Esta semana, el programa que conduce su hermana Juana tendrá como único invitado al periodista Jorge Lanata, que el domingo pasado retornó a la conducción de su programa, Periodismo Para Todos Box.

Nacho Viale

