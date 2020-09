La reacción de Mirtha Legrand al enterarse del accidente de Nacho Viale: “Preguntaba si estaba vivo”

Marcela Tinayre habló del accidente de Nacho Viale (Video: Las Rubias-KZO)

El sábado 6, Nacho Viale sufrió un grave accidente arriba de su moto. El productor iba desde su casa camino a grabar Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha, cuando repentinamente se le cruzó un auto que hizo una mala maniobra. Al joven lo tomó por sorpresa el accionar y no tuvo tiempo de esquivarlo. Luego de ser auxiliado por la policía y algunos vecinos, terminó en un sanatorio, donde fui revisado y luego de constatar su estado de salud y de permanecer internado por precaución, le dieron el alta. Una vez en su domicilio, llevó tranquilidad a familiares y amigos.

A raíz de lo acontecido, el lunes 7 su mamá, Marcela Tinayre, hizo referencia al tema. Habló a corazón abierto, con los sentimientos a flor de piel, en su programa Las rubias, en KZO. Primero hizo una cronología de los hechos y luego hizo foco en la familia. cuando recuperó el aire, buscó la manera de contarle a su mamá, Mirtha Legrand. “Otra preocupación era cómo avisarle a mamá, porque esto iba a salir en los medios. Ella es muy estoica y me preguntaba si estaba vivo. Al rato Nacho la llamó para darle tranquilidad. Es una señora grande y recibir una noticia así puede ser tremendo para ella. La cuidamos muchísimo”.

Luego del accidente, Nacho Viale llevó tranquilidad (Foto: Twitter)

Por otro lado, hizo énfasis en los cuidados que recibió y en cómo se encuentra él después del susto. “Agradezco muchísimo al SAME, Hospital Rivadavia y Mater Dei que se ocuparon del tema como de cualquiera. La gente de la salud está muy tocada y vale la pena mencionarlos y agradecerles. Nacho está muy golpeado y dolorido. Cuando te baja la adrenalina de lo que viviste, te aparecen los dolores y la angustia”.

Una vez en tema, hizo referencia a cómo lo vivió desde su lugar. Contó el paso a paso desde que le sonó el teléfono para informarle de lo que había ocurrido. Según sus palabras, fueron minutos de mucha incertidumbre hasta que recuperó el aliento y se quedó segura de que su hijo estaba bien. “Cuando me avisaron por teléfono yo estaba en mi casa y me desmayé. Me caí al piso. ‘Una más no aguanto’, dije. Un amigo que estaba en casa, con su pareja, agarró el teléfono y me repetía lo que le decían. Yo preguntaba si estaba vivo y me decían que sí”, manifestó.

Mirtha Legrand y Nacho Viale (Foto: Verónica Guerman)

A continuación resaltó la labor de Ignacio Viale del Carril. Apenas tomó conocimiento de lo acontecido, el empresario y productor se enfocó de los trámites y demás protocolos. “El papá de Nacho se ocupó muchísimo. Él también anda en moto de toda la vida. Nacho está subido arriba de una moto desde que tiene tres años. Tengo que agradecerle a la vida que está vivo”.

Nacho Viale y su padre, Igancio Viale del Carril

Mucho más tranquila, hizo foco en las cuestiones de la vida a las que se les debería dar mayor valor: “Un shock así te hace revalorizar todo, porque es un accidente, no es una enfermedad. A veces te sacan de tu eje una cantidad de pavadas en la vida. Esto es como que de golpe te encarrilás nuevamente y le das importancia a lo que es realmente importa. A lo que te moviliza en la vida. A decirle a la gente que la querés mucho”.

Por último, hizo hincapié en cómo se sintió pasadas unas horas de lo ocurrido, cuando su cuerpo empezó a volver a su estado natural. “Fui muy valiente hasta ese momento. A la noche no paraba de llorar de la angustia y ayer (domingo) me dolía todo, hasta el pelo. Como el accidentado. Quedé tan mal emocionalmente que me dolía todo el cuerpo. Es tremendo cuando te dicen que es tu hijo el accidentado. Se te nubla todo”.

Emocionalmente, la hija de Mirtha Legrand viene transcurriendo un año complejo. Meses en los que el dolor le golpeó varias veces la puerta. Vivió de cerca las muertes de Goldy, su tía, de su ex marido Marcos Gastaldi, y la de su gran amiga Sofía Neiman. Fueron sucesos personales que la marcaron a fuego. En este contexto, cuando recibió el llamado en el que le informaron lo de Nacho, el mundo se le vino encima.

