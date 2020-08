Se registró un incendio en la sede de un Tribunal Oral

Vecinos y transeúntes registraron el incendio con sus teléfonos celulares

Un incendio se desató este viernes en un edificio de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Nicolás. El fuego ya fue controlado y hasta el momento no se notificaron heridos.

El hecho se produjo minutos antes de las 17 en un inmueble ubicado en la calle Lavalle al 1171, casi en el cruce con Libertad y a unos metros de la Plaza Lavalle. Se trata de una edificación que consta de planta baja y 11 pisos.

En el lugar trabajaron efectivos de los Bomberos de la Ciudad de la Estación IV y del Grupo Especial de Rescate (GER), que se dividieron en dos equipos para por un lado sofocar el foco ígneo y, por otra parte, realizar las tareas de evacuación, que se dio de forma controlada.

El fuego fue controlado a menos de una hora

Según informaron fuentes policiales, las llamas se desarrollaron en el cuarto piso, donde se ubica el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 13. Allí, abarcaron en forma generalizada un ambiente de 8 por 10 metros, afectando muebles de las oficinas y archivos varios que se guardaban en el lugar.

El fuego fue atacado “mediante el empleo de una linea de 38 mm de diámetro”, precisaron los voceros. El proceso ya se encuentra dominado. Vecinos y transeúntes registraron con sus teléfonos celulares imágenes de una importante columna de humo que se hizo visible en la zona del microcentro.

No se notificaron heridos

Varias dotaciones del SAME se acercaron hasta la zona. No se informaron heridos. “Recibimos una alerta por un incendio. Ha tomado el cuarto piso, que se ha evacuado. Por suerte no hay víctimas”, confirmó el director de ese sistema de atención médica, Alberto Crescenti.

Por el momento se desconoce el motivo que originó el siniestro.

Mientras tanto continúan los trabajos de los bomberos. Tanto la calle Lavalle como Libertad se encuentran cortadas a esa altura.

