Cómo sigue la cuarentena en el AMBA y el resto del país: qué actividades se preparan para regresar

En AMBA, desde el lunes 27 de julio y de manera gradual a lo largo de la semana, se extenderán las saludas recreativas y volverán a funcionar peluquerías, galerías de arte y servicios jurídicos. En Chaco y Neuquén templos, gimnasios, bares y restaurantes reabren sus puertas. Jujuy se mantiene en Fase 1 (Maximiliano Luna)

CABA

Desde el lunes 27 de julio las salidas recreativas de los chicos se extenderán a todos los días, de 10 a 18, siempre durante una hora por día. También abrirán galerías de arte con turno y se permitirá la actividad de los abogados.

A partir del miércoles 29 de julio, en tanto, quedarán habilitadas peluquerías, salas de depilación, manicuría y pedicuría. El lunes 3 se permitirá la reapertura de locales de calzado e indumentaria ubicados sobre avenidas de alta circulación, excepto Centros de Trasbordo (Liniers, Retiro y Constitución) y Avellaneda y Once. Las mudanzas seguirán permitidas sólo los fines de semana.

Provincia de Buenos Aires

Esta semana se habilitan mudanzas y servicios inmobiliarios; servicios jurídicos, notariales de contaduría y auditoría; profesionales de la salud; servicios de mantenimiento en hogares y servicios de peluquería y estética. “ Todas las habilitaciones se harán con un estricto protocolo ”, advirtieron desde el Gobierno de la provincia.

Chaco

Desde el sábado 25 de julio comenzó el “Plan desescalada ”, que consta de tres etapas antes de un final llamado “Nueva normalidad”. En caso de avanzar correctamente, se pasaría de fase cada 15 o 20 días. “Hemos hecho un enorme esfuerzo para llegar a este punto. Debemos seguir por este camino. Unidos. Con responsabilidad, cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad, vamos a superar este desafío”, sostuvo Jorge Capitanich, el Gobernador de Chaco.

Las salidas de paseo recreativas estarán habilitadas sólo para personas entre 15 a 60 años de edad que no integren grupos de riesgo. Se efectuarán en un radio o distancia que no supere los 1000 metros del domicilio de cada persona. Actividades físicas y deportivas habilitadas solo para entrenamiento de carácter individual para personas que no integren grupos de riesgo de miércoles a domingo hasta las 20 horas en los lugares específicamente habilitados a tal fin por cada municipio.

Los gimnasios estarán habilitados exclusivamente para personas que lo requieran por prescripción médica en el horario de 9 a 18. Deberá utilizarse la plataforma de turnos y permiso de circulación, pudiendo establecerse cupos diarios. Se debe mantener el uso obligatorio de barbijos en la movilidad y circulación interna de los establecimientos (no así cuando se realiza la actividad).

Trabajadores de casas particulares, de lunes a viernes, con traslado permitido, entre las 8 y las 18. Iglesias, cultos y salones de ejercicio espiritual solo para oración en forma individual, respetando el distanciamiento y en horarios de 8 a 18 . Se requerirá aplicación y cumplimiento de protocolos especiales que aseguren el distanciamiento dentro de los salones entre sus asistentes o feligreses y con asignación de turnos.

Neuquén

Se aprobó un protocolo de apertura de ferias municipales, bares y restaurantes, templos religiosos, hoteles y actividades recreativas y deportivas a partir del lunes 27 de julio. En una conferencia de prensa, el gobernador de Nuequén, Omar Gutiérrez, sostuvo que, a pesar de la flexibilización, el virus está circulando y pidió responsabilidad a cada uno de los ciudadanos.

“Debemos cumplir con las nuevas costumbres y hábitos para transitar una nueva forma de convivir: es el dispositivo necesario para cuidar los puestos de trabajo. La salida por finalización del número de DNI no es una medida simpática, pero nos permitirá ordenarnos para no tener un crecimiento exponencial de la curvas de contagios”, apuntó Gutiérrez.

En bares y restaurantes se habilitará la atención al público en salón, de lunes a sábado, de 8 a 20. Funcionarán de acuerdo al protocolo vigente; con ocupación restringida a no más del 50% de la capacidad habilitada. El acceso al salón será tomando como referencia la terminación de DNI par/impar del cliente. En el caso de familias, será más flexible, y el DNI de referencia será el del padre, madre o adulto mayor responsable.

Con respecto a la apertura de establecimientos hoteleros, Gutiérrez expresó que “es una medida que queda a cargo de cada propietario del emprendimiento, pero el gobierno autoriza la apertura de hoteles para el hospedaje de personal esencial”. Sobre la actividad religiosa, se habilita la apertura limitada de iglesias y templos de distintos cultos autorizados, para celebraciones religiosas de hasta 10 personas en templos, los viernes y sábados; entre las 8 y las 20.

En cuanto a las salidas recreativas, el gobernador anunció que los días domingo, se re-habilita la circulación peatonal únicamente para realizar caminatas con una duración máxima de una hora, circunscritas a un radio de 500 metros desde el domicilio. El horario para los adultos mayores de 60 es entre las 10 y las 13.30 horas; para niños, niñas y adolescentes de hasta 15 años, entre las 14 y las 19 horas. Además, se permitirá la práctica de las actividades deportivas los días miércoles, jueves, viernes y sábado, entre las 8 y las 20.

Jujuy

Como la situación epidemiológica es muy compleja, Jujuy volvió a la Fase 1 de la cuarentena que, si todo sale bien, durará hasta el domingo 2 de agosto inclusive. Las únicas actividades permitidas son las esenciales. Las personas podrán circular solo para realizar las actividades básicas esenciales, con el Permiso de Circulación (Nacional y Provincial), según la terminación del DNI y en sentido unidireccional por la derecha.

Hasta el 2 de agosto, en Jujuy las únicas actividades permitidas son las esenciales.





