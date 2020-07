-No hubo uno particular. No siento que hubo algo que la rompió más que otra cosa. Me pasó algo raro porque desde que llegamos a los 70 mil seguidores no te podría decir un posteo porque la cuenta empezó a crecer fijo entre 3 mil seguidores diarios hasta llegar al millón.Los video más likeados tienen más de 300 mil me gusta. En el Mundial 2018 fueron unos cuantos de la Selección Argentina y el año pasado fueron los de la muerte de Cameron Boyce (estrella de Disney Channel que tuvo un ataque epiléptico).