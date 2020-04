Sin embargo, muchas víctimas no piden esta posibilidad porque no fue suficientemente difundido (no se toca una puerta si no se conoce el timbre para que alguien la abra). Además, se podría flexibilizar el criterio para aceptar la necesidad de salir de la casa donde se sufre maltrato (no es necesario que una mujer, trans o joven esté en peligro de vida para que necesite salir de un hogar donde tiene que estar 24 horas en una situación de incomunicación y confinamiento).