Esta no es la primera vez que el talentoso hombre esculpe en hielo. Cada vez que las nevadas intensas dejan los pisos cubiertos de blanco sale con su hijo a esculpir lo que el pequeño le pida: “Hice Minions, a Homero en otras poses o lo que el nene pida”, resume y admite que “la primera idea fue hacer a toda la familia Simpson sentada en el sofá, pero como ya no era nieve sino escarchilla era más difícil armarlas; por eso decidimos hacer un solo personaje y fue Homero porque él es muy particular y nos pareció que estaba bueno hacerlo tirado en el sofá tomando una cerveza” , admite entre risas.