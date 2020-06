Por eso ya están en Fase 5 de la cuarentena, lo que significa que hay más rubros activos. “Acá, por suerte, no tenemos villas de emergencia, sí barrios carenciados pero que tienen cloacas y agua corriente. No es la misma situación que vemos por televisión de lo que está pasando en Buenos Aires y en la zona de AMBA. Hubo un solo caso que no perteneció la ciudad sino que estaba a 70 kilómetros de Tres Arroyos”, cuenta Di Salvo y destaca cómo el gobierno local lleva la cuarentena.