Seara: El único que pasó a la realidad así fui yo. A mí me generó cierta tranquilidad porque no te puedo negar que era tensionante, yo me bajé del cortejo fúnebre. Yo vivía en Billinghurst y Juncal, cuando venía el cortejo fúnebre con Perón, paso lento por Libertador, cuando vi llegar a Billinghurst dije “no puedo más”. Se lo dije al tipo que manejaba el auto, que veníamos en el tercer auto detrás de Perón, abrí la puerta y me bajé con el auto andando y me fui caminando a mi casa. Para mí eso terminó. Más tarde me fui a ver a Isabel, le conté cuál era mi situación, por supuesto yo no quería hacer más guardia, porque todos se quedaron haciendo guardia con ella.