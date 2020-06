El 20 de marzo descendieron los últimos pasajeros del crucero, y desde entonces la embarcación se desplaza solo con la tripulación. Los que lograron vuelos de repatriación ya están en sus casas, y los que no, como es el caso de Camila, siguen a la espera de alguna solución. A ella la frenó el cierre de fronteras y la difícil circulación entre provincias. “La embajada me ofreció un vuelo de repatriación, pero decidí no tomarlo -cuenta-. Me explicaron que en Buenos Aires debía esperar a que se llene un micro para ir a Mendoza. Además me enteré que debía llevarme comida porque no me iban a ofrecer nada. Eso, sumado a que no sabía cuánto tiempo iba a tardar en llegar a mi casa, porque también me contaron que los viajes tardan muchísimo más que lo normal, no me dejaba tranquila. Sobre todo porque los micros no son los lugares más higiénicos que se pueden encontrar hoy”.