“La información se manejó muy a cuentagotas, hacían un Zoom semanal los sábados para darnos un poco de información”, explicó Paola en diálogo con Infobae. También aseguran que tienen pruebas de que no se respetaron los protocolos de higiene: “Tenemos fotos del geriátrico cuando uno de los familiares fue a ver a su papá desde afuera, porque ya no entrábamos, que se veía que no se respetaban los espacios comunes. Ya estaba la obligación de mantener uno o dos metros de distancia y de no usar espacios comunes, pero estaban los abuelos uno encima del otro. Fue un desastre epidemiológico”.