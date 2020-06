“Se decretó la cuarentena y, automáticamente, nos quedamos sin trabajar. A medida que pasaban los días, si bien algunos de los integrantes del grupo podían seguir con su empleo paralelo, otros no; y no tenían más dinero. Escribí un protocolo y lo presenté ante el Comité Operativo de Emergencia (COE). La realidad es que somos el único grupo de mariachis que hay en Tierra del Fuego y, si hacemos una serenata tradicional desde la calle, con barbijos y respetando la distancia social, no molestamos a nadie y hacemos feliz a mucha gente”, apunta Guillermo que, además de cantar, toca la vihuela mexicana.