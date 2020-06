“Nuestro reclamo es la fuente de trabajado. Somos 500 trabajadores. No se acercó ningún directivo para informarnos de nuestra situación laboral. No sabemos qué va a pasar y si vamos a cobrar nuestros sueldos. El director médico, Gustavo Tisminetzky, desde el mes de marzo que no viene, y maneja la clínica por teléfonos”, le dijo a Infobae Julieta Meyer, administrativa del Sanatorio Pelliza. En el entorno de este profesional explicaron que “él también es empleado" y que “estaba de licencia y alejado por su salud antes de la pandemia”.