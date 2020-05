—En realidad no lo sabemos. Lo que creo es que en situaciones de catástrofe hay gente que se ha mantenido viva en lugares remotos y con pocos insumos médicos. Hay un caso en que se llegó a mantener con vida hasta por 18 días a un paciente ventilado con bolsas ambú, que son las que usan para darle aire por un tubo. Los familiares se turnaban cada 4 horas para darle aire. Creo que si se usa en otros países donde no hay recursos mientras aparece un respirador, creo que los médicos lo van a dejar todo el tiempo que sea necesario esa respuesta hoy no la tengo.