Y él replicaba: “Vamos a hacer un experimento muy sencillo. ¿Es posible según las leyes de la física que si yo dejo caer este bolígrafo sobre la mesa se quede sobre la puntita derecho? Sí, es posible, según las leyes de la física. ¿Es probable, aunque usted lo deje caer un millón de veces que ocurra por lo menos una vez? No. ¿Es cierto que va a ocurrir? No, no y no. De modo que no me mezclen el posible con probable y con cierto”.