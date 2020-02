Pues bien, toda la ciencia moderna me dice que lo único que hace la materia es transformar a la materia mediante 4 interacciones o fuerzas: la gravitatoria y la electromagnética, ambas de largo alcance; la nuclear fuerte y nuclear débil, ambas de muy corto alcance. Entonces, lo que no puede explicarse por esas cuatro fuerzas, no es debido a la materia. Por lo tanto, si como científico yo digo, por ejemplo, que una poesía se debe a la materia y no a un espíritu humano, tengo que decir cómo paso de una de estas fuerzas a la belleza de la poesía. Entonces, lo que no es experimentable y no se puede atribuir a esas cuatro fuerzas, implica Arte, Literatura, Filosofía, Teología, etc. Todo eso entra dentro de “humanidades”, que no tienen ninguna comprobación experimental, ni pueden ponerse en una ecuación.