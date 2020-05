“Cada uno exterioriza lo que le pasa a su forma. Yo, cuando estaba hablando con el comandante, tenía una pierna que se me movía y no la podía controlar. Massei y yo éramos los únicos que habíamos visto la magnitud de lo que se venía. Nunca me pasó que una parte del cuerpo me temblara así. Era una sensación muy extraña, como si me hubiese agarrado parkinson en una pierna ”, relató. Luego, aprendió que ese estremecimiento es habitual, pasajera y se denomina “pata de conejo”. Su cuerpo había somatizado la agitación y el miedo del instante más trascendente de su carrera militar.