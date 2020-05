“Una de las cosas que yo más me acuerdo fue el magnetismo personal que él tenía. Yo andaba por los 10 años, muchos años después de que se estatizara Austral, y estaba con papá en Aeroparque... No me olvido que venía gente que había trabajado en la empresa, lo paraban, lo querían saludar. Yo era pequeño y veía a esos hombres grandes, con caras curtidas por el trabajo, que lo saludaban con cariño y le agradecían. Papá siempre fue muy trabajador. Siempre estaba buscando crear algo más grande que una sola personalidad, algo duradero, algo para su país”.