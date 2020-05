La situación actual es la siguiente: los juicios no se pueden retomar de manera presencial por las medidas que en tribunales se aplicaron para cumplir la cuarentena y evitar la propagación del coronavirus. Está prohibida la circulación de gente, solo va el personal esencial y un juicio implica el movimiento de muchas personas. Movilidad que además se limita para llegar a los tribunales por el funcionamiento del transporte público. A eso se suma que en muchas salas de audiencia no hay espacio para mantener la distancia social -aunque se pueden reacomodar los espacios- y que las condiciones de higiene, sobre todo en los baños públicos de los tribunales, no son las que una pandemia requieren.