Buscavidas, Fernando siempre trabajó en mantenimiento. Tiene desde entonces una casita en el puerto de La Plata, en el canal Saladero y rio Santiago, que es de construcción palafítica –en alto, sobre la marea–. “Como sé manipular madera, hierros y vidrio pensé en armar un barco antiguo. Casi compro un remolcador alemán de casco muy lindo, pero mis amigos me lo impidieron. Era un peligro. Entonces me recomendaron buscar veleros rápidos cargueros, como el antiguo Pegli. Me costó muchísimo encontrarlo, hasta que un día me avisaron que estaba en Rincón de Milberg. Llegué a verlo y me dijeron: ‘Ahí lo tenés’. Estaba hundido”, rememora sobre aquella gran locura de 1990.