No hubo huevos ni harina. Faltó el beso de su novia y el abrazo de sus amigos. Recibirse en tiempos de cuarentena no fue lo que imaginaba, pero Pablo Enríquez (25) está feliz y agradecido por haber tenido la posibilidad de rendir su última materia por videoconferencia y convertirse en ingeniero mecánico. “Esperé tanto este momento que cuando decretaron el aislamiento obligatorio pensé que no me recibía más”, admitió a Infobae.