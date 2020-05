Lele llevaba una vida muy activa e intensa hasta el 20 de marzo cuando se decretó la cuarentena por la COVID-19. “Ese día, cuando comenzó el aislamiento, un tsunami pasó por encima de Café San Juan. Me tomó casi un mes pensar y repensar cómo salir adelante. En el ínterin me apoyé en el cariño de la gente que, cuando subía una receta a instagram, me manifestaban su afecto y su preocupación", explica el chef.