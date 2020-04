“Esto no significa que no se pueda otorgar libertades. De hecho a la fiscalía a mi cargo llegan diez pedidos por día de morigeración o excarcelación y no decimos que no porque sí. Se analiza cada caso, se estudia al individuo, se le pide al juez informes médicos, psicológicos, psiquiátricos. Antes recibía uno por día. Ahora todo el mundo pide la libertad”, concluyó.