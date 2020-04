“Al día siguiente me llamó la directora para darme la buena noticia: Agustín había pasado de año. Lloré, no sabés cómo. Yo solamente pude cursar hasta segundo año, porque después quedé embarazada y no pude seguir. No quiero que mis hijos vivan lo mismo que yo. El campo es muy lindo y tranquilo, pero no tiene beneficios y es muy sacrificado. Por eso le insisto en que estudie. Mi deseo es que tanto él como su hermanos tengan un futuro mejor”, concluye la mujer.