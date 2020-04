El caso de su hija sirvió también para que exponga sus ideas sobre la anticoncepción. Dado que la evidencia científica en ese tiempo era débil, atribuyó la muerte fulminante de Sophie al haber estado cursando un embarazo. Eso la habría debilitado permitiendo que la Influenza hiciera su trabajo letal. Por eso en su correspondencia posterior, en la que transmitía su dolor y las maneras en que transitaba su duelo, se queja con amargura de que las autoridades no incentiven la anticoncepción en las parejas casadas (hace la aclaración de “casadas”). “El infeliz destino de mi hija parece albergar una advertencia que no suele tomarse muy en serio. Por una ley necia e inhumana que obliga a continuar el embarazo a mujeres que no quieren hacerlo, se vuelve evidente que los médicos deben indicar los medios adecuados e inocuos para prevenir embarazos (matrimoniales) no deseados. Espero que al menos casos como el de Sophie sirvan para que los ginecólogos reconozcan la importancia de su tarea”.”