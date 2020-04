Infobae relató que la propuesta virtual comprende una campaña audiovisual con la presentación de dos cortos que integran “El pasado presente”; la campaña “Marchando por sus Vidas”, es el trabajo en conjunto con el Museo del Holocausto de Buenos Aires y a Remember Us para recordar el Día del Holocausto en Argentina y la invitación de que cada persona escriba su placa virtual en las vías de Birkenau dejando un mensaje en honor a las víctimas y sobrevivientes a través de la campaña global #NeverMeansNever de International March of the Living.