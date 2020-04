Los controles de salud son estrictos en el barco, al igual que la limpieza. “Una persona nos indica que nos lavemos las manos antes y después de comer. Nos toman la temperatura todas las mañana. Hasta el momento no hay nadie que haya manifestado síntomas, sino la historia sería otra. No me quiero imaginar tener que estar encerrada dentro de la cabina en alta mar.”