Donda apeló al sentido de responsabilidad social de la comunidad: dijo que de la pandemia hay dos formas para salir. “Fortalecidos, juntos y juntas, entendiendo que si el virus no discrimina, nosotros no tenemos que discriminar y que solo nos puede salvar la solidaridad; o debilitados, en una sociedad individualista donde no sea el sentimiento colectivo el que gane, sino el sálvese quien pueda”. Y sobre ese refrán, desarrolló: “Ese sálvese quién pueda es quien pueda, y por ahí vos no podés, tu hijo no puede, tu hija no puede, el que está al lado tuyo no puede. La solidaridad es la única arma que tenemos para ganarle al coronavirus ”.