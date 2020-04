El infectólogo español Adolfo García Sastre hace pocos días dijo en una entrevista en El País de España: “El principal problema no es tanto si las medidas de contención se han tomado antes o después. Esto viene de mucho antes. Se sabía que estas pandemias podían ocurrir. Sabemos que con la gripe suceden cada 20 o 30 años y que tienen una severidad parecida a la actual, pero no nos preparamos para ellas. No es un problema de un gobierno o de un país en particular. Nadie luchó para financiar esto”.