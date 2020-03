El día antes de que se decretara la cuarentena hice el intento. Me presenté en la puerta del geriátrico, donde hace tres años está mi padre, con unos guantes azules de látex y barbijo. Ya sabía, por el mail que nos habían enviado a los familiares, que las visitas estaban restringidas. Me atendieron amablemente y me hablaron detrás de las rejas de la antigua puerta de la residencia de ancianos. Me explicaron que yo no había entendido bien, que las visitas están prohibidas. Hablé con la supervisora y prometieron una videoconferencia para esa tarde. No fue exactamente así, pero recibí ese mismo día un video de papá sentado en su silla. Estaba bien, impecable con su suéter bremer escote en V sobre una remera de cuello polo blanca. Prolijo y higienizado. En el video la cuidadora le pedía un beso y él se lo daba. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos que, Antonio, así es su nombre, está muy bien. Que lo están cuidando.